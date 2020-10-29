Врач назвала лучшие продукты для женщин старше 40 лет

Среди лучших продуктов для женщин возрастом 40 лет и старше врач диетолог Елена Кален выделила в первую очередь те, что помогают восполнить запасы гормона эстрогена.В своем Instagram-аккаунте врач порекомендовала женщинам старше 40 лет включать в рацион продукты, способствующие снижению веса и улучшению самочувствия в целом. Медик пояснила, что в этом возрасте женский организм начинает интенсивнее терять эстроген – гормон, важный для активных обменных процессов, эмоциональной устойчивости. Снижение его концентрации ведет к характерным проблемам – увеличению веса, быстрой утомляемости, раздражительности.Вот почему одними из лучших продуктов для женщин старше 40 лет являются его источники, отметила Кален.Врач назвала продукты, отлчиающиеся высоким содержанием эстрогена:яблоки,абрикосы,гранаты,льняное масло,бобовые – фасоль, нут, горох, соя,зеленые овощи – сельдереи?, шпинат, спаржа,баклажаны,орехи и семена тыквы,мясо птицы,рыба, моллюски, устрицы и кальмары,пряности – куркума, имбирь.По мнению Кален, в возрасте старше 40 лет женщинам не стоит придерживаться жестких систем питания, также устраивать разгрузочные дни – это неблагоприятно сказывается на состоянии гормонального фона. Врач посоветовала употреблять в пищу цельнозерновые крупы (рожь, овес, бурый рис, ячмень), отруби – это помогает поддерживать его стабильным.