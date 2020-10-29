Врач назвала лучшие продукты для женщин старше 40 лет
В своем Instagram-аккаунте врач порекомендовала женщинам старше 40 лет включать в рацион продукты, способствующие снижению веса и улучшению самочувствия в целом. Медик пояснила, что в этом возрасте женский организм начинает интенсивнее терять эстроген – гормон, важный для активных обменных процессов, эмоциональной устойчивости. Снижение его концентрации ведет к характерным проблемам – увеличению веса, быстрой утомляемости, раздражительности.
Вот почему одними из лучших продуктов для женщин старше 40 лет являются его источники, отметила Кален.
Врач назвала продукты, отлчиающиеся высоким содержанием эстрогена:
яблоки,
абрикосы,
гранаты,
льняное масло,
бобовые – фасоль, нут, горох, соя,
зеленые овощи – сельдереи?, шпинат, спаржа,
баклажаны,
орехи и семена тыквы,
мясо птицы,
рыба, моллюски, устрицы и кальмары,
пряности – куркума, имбирь.
По мнению Кален, в возрасте старше 40 лет женщинам не стоит придерживаться жестких систем питания, также устраивать разгрузочные дни – это неблагоприятно сказывается на состоянии гормонального фона. Врач посоветовала употреблять в пищу цельнозерновые крупы (рожь, овес, бурый рис, ячмень), отруби – это помогает поддерживать его стабильным.
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