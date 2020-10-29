Переливание крови не поможет для профилактики коронавируса
Это было определено путём эксперимента. Исследователи отобрали 464 взрослых пациента, которым был поставлен диагноз коронавирус "средней тяжести".
Участников эксперимента разделили на две группы. Одним вводили плазму переболевших, а другим нет. Лечение показало, что в двух группах было одинаковое количество пациентов, чьё самочувствие ухудшалось и им требовалась искусственная вентиляция лёгких.
Спустя месяц одинаковой оказалась и смертность в обеих группах. Для более точного определения влияния плазмы переболевших на больных индийские учёные планируют провести ещё два дополнительных исследования.
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