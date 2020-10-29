Переливание крови не поможет для профилактики коронавируса

Индийские медики признали, что переливание плазмы переболевших коронавирусом больным не даёт никакого эффекта в борьбе с недугом.Это было определено путём эксперимента. Исследователи отобрали 464 взрослых пациента, которым был поставлен диагноз коронавирус "средней тяжести".Участников эксперимента разделили на две группы. Одним вводили плазму переболевших, а другим нет. Лечение показало, что в двух группах было одинаковое количество пациентов, чьё самочувствие ухудшалось и им требовалась искусственная вентиляция лёгких.Спустя месяц одинаковой оказалась и смертность в обеих группах. Для более точного определения влияния плазмы переболевших на больных индийские учёные планируют провести ещё два дополнительных исследования.