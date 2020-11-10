Пять «зимних» плодов для тех, кто следит за уровнем сахара в крови

Они помогут улучшить самочувствие.Холодная погода зимой может негативно влиять на способность диабетиков контролировать уровень сахара в крови, но включив в свое питание эти плоды, они улучшают защиту организма от гипергликемии и улучшают свое общее состояние здоровья.У диабетиков зимой уровень сахара в крови может повышаться по мере снижения температуры. Медики говорят, что как сильная жара, так и холод могут определенным образом воздействовать на уровень сахара в крови, вызывая ложные показания. К тому же зимой руки склонны мерзнуть, что затрудняет анализ крови, мешает адекватно фиксировать максимумы или минимумы уровня сахара в крови и принимать меры для его нормализации.«Диабетики зимой нередко имеют более высокие показатели гликированного гемоглобина HbA1, чем летом. Если у вас мерзнут руки, согревайте их и постоянно проверяйте свои цифры, чтобы убедиться, в норме ли сахар. Помимо регулярных анализов важно поддерживать физическую активность и придерживаетесь здорового рациона, который является ключевым компонентом терапии диабета», — констатировали эксперты портала Times Now.Они обращают внимание на доступность зимой плодов, богатых клетчаткой, и помогающих лучше контролировать уровень сахара в крови, поддерживать нормальный вес, улучшать общее самочувствие.Цитрусовые.Апельсины и другие цитрусы богаты питательными веществами – клетчаткой и витамином С, мощным антиоксидантом, который обладает свойством снижать повышенный уровень сахара в крови в течение дня, предотвращать всплески глюкозы в крови после еды. Кроме того, высокое содержание клетчатки в апельсинах может помочь сдерживать метаболические маркеры: повышенное кровяное давление, высокий холестерин.Груши. Их плоды имеют низкий гликемический индекс: это значит, что их употребление не ведет к быстрому повышению уровня сахара в крови. Вдобавок груши являются богатым источником клетчатки, витамина К, антиоксидантов – такое сочетание веществ улучшает естественные механизмы контроля сахара в крови.Киви. Плоды киви, богатые витамином С, клетчаткой, калием, антиоксидантами, являются одними из лучших зимой для диабетиков. Они не только благоприятно влияют на содержание сахара в крови, но также эффективно поддерживают функционирование иммунной и сердечно-сосудистой систем людям, болеющим диабетом 2 типа.Яблоки.Они насыщены клетчаткой и минимально влияют на уровень сахара в крови. Другие достоинства — насыщенность витамином С, низкая калорийность, отсутствие жиров и холестерина. Помимо того, что потребление яблок улучшает контроль сахара в крови, также эти плоды, доступные свежими зимой, помогают бороться с воспалением, нормализуют кровяное давление, способствуют хорошему тонусу.Ягоды.Они сладкие, питательные, при этом отличаются низким гликемическим индексом. Американская диабетическая ассоциация называет ягоды суперпродуктом от диабета, потому что они полны антиоксидантов и клетчатки, которые могут приносить диабетикам много пользы. Исследования показывают, что ягоды могут улучшать показатели концентрации сахара в крови и реакцию инсулина при употреблении углеводных продуктов.