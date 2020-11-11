В Минздраве разъяснили, когда можно принимать антибиотики при COVID-19

Назначение антибиотиков пациентам с коронавирусом оправдано лишь при наличии явных признаков присоединения бактериальной инфекции, заявил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов чреват побочными эффектами и резистентностью.Сама по себе коронавирусная инфекция не является показанием для назначения антибиотиков, однако более 90% пациентов получают их, в том числе с комбинированной терапией. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования, заявил Роман Козлов. Эксперт отметил, что заболевшие коронавирусом нередко лечатся антибиотиками не только в условиях стационара, но и амбулаторно, то есть без контроля врача.Антибактериальные препараты не воздействуют на вирусы, в том числе на SARS-Cov-2, сообщил эксперт. Назначение антибиотиков оправдано только в случае появления симптомов бактериальной инфекции — гнойной мокроты, лейкоцитоза. Но даже в этом случае Козлов считает недопустимым самолечение. Такие лекарства должен назначать только врач, и необходимо строго следовать его рекомендациям по режиму и кратности приема.Специалист Минздрава считает, что сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антибиотикам, что приведет к неприятным последствиям в будущем. Антибактериальные препараты воздействуют и на нормальную микрофлору, при этом микробы приобретают резистентность и в следующий раз этот же препарат может не сработать.Ранее глава комитета госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости контроля за назначением антибиотиков при лечении коронавирусом. Он назвал «катастрофой» сложившуюся ситуацию, добавив, что она «приобретет элемент управления» в связи с выделением регионам 5 миллиардов рублей на лекарства для больных с COVID-19.По данным сайта крупнейшего фармдистрибьютера «Катрен» apteka.ru, в настоящий момент в аптеках Москвы, Санкт-Петербурга и многих регионов России существует большой дефицит азитромицина и левофлоксацина, которые назначают при коронавирусной инфекции. Аналогичную картину можно увидеть в интернет-аптеке zdravcity.ru компании «Протек», еще одного крупного игрока российского фармацевтического рынка.Отметим, что резистентность к антибиотикам — это далеко не единственный побочный эффект этих препаратов. В 2017 году ученые из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) проанализировали данные полутора тысяч пациентов, находившихся в стационаре и принимавших антибиотики. В общей сложности было отмечено 324 случая (21,6%) развития побочных реакций на антибиотики, из которых 186 (57%) произошли в течение 30 дней с начала терапии, 138 (9,2%) – в течение 90 дней.