Медные маски — прорыв в защите от коронавируса

К концу года в распоряжение британских врачей поступят защитные с наномедным слоем, убивающим коронавирус, передает The Daily Mail. Маски для лица используются для предотвращения распространения коронавируса от одного человека к другому за счет улавливания капель слюны, содержащих вирус.Хотя стандартные трехслойные хирургические маски эффективны с этой точки зрения, вирус может выжить на поверхности маски без дезинфекции. Сотрудники Университета Ноттингем Трент разработали маску, материал которой убивает 90% частиц коронавируса менее чем за час. И секрет кроется в меди. Этот металл давно известен своими противовирусными свойствами.Специалисты усилили их, обратившись к нанотехнологиям. Был получен слой наночастиц меди, который в новой маске расположился между двумя фильтрующими слоями и двумя водонепроницаемыми листами. Ионы меди моментально высвобождаются при контакте с коронавирусом. При этом инактивированный вирус оказывается заблокированным между фильтрующими слоями, что гарантирует безопасную утилизацию маски и защиту, как носящему, так и окружающим его людям.Похожую идею зашиты от коронавируса выдвинули исследователи Массачусетского технологического института. Недавно они представили концепцию лицевой маски с питанием от батареек и с медной сеткой, которая нагревается до 90 градусов по Цельсию. Такая маска была бы идеальной для ситуаций, когда риск заражения вирусом высок, например, в медицинских учреждениях или в переполненном общественном транспорте.