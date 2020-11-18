Потливость может быть предвестником смертельно опасного заболевания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Внезапная потливость может быть симптомом-предвестником такого смертельно опасного неврологического недуга, как болезнь Паркинсона, предупреждают ученые.Болезнь Паркинсона представляет собой нейродегенеративное заболевание, характеризуемое медленной атрофией клеток мозга и снижением уровня дофамина, обеспечивающего передачу мозговых импульсов разным частям тела. Данное заболевание является смертоносным, способа вылечиться от паркинсонизма нет.По данным Американской ассоциации болезни Паркинсона, развитие уничтожающего мозг недуга может проявляться различными изменениями в состоянии организма. Одним из предвестников смертельно опасного заболевания способна стать необъяснимая потливость.«Потливость без какой-либо очевидной причины – это один из признаков, предвещающих болезнь Паркинсона. Такое потоотделение затрагивает в основном верхнюю половину тела. Обнаружив у себя данный симптом, следует обратиться к врачу», - порекомендовали специалисты.Ранее MedikForum.ru писал о том, что одним из распространенных сигналов-предвестников болезни Паркинсона является состояние брадикинезии, которому свойствен ряд определенных изменений – например, у человека развивается медлительность, пропадают спонтанные движения. Выражаться это может в утрате мимики во время речи, снижении частоты моргания, уменьшении размахов руками при ходьбе и других явлениях.