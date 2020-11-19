Ученые создали прибор, помогающий легким удалять алкоголь из организма

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Канадские медики разработали прибор, который заставляет легкие выделять в воздух не только углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, но и молекулы этилового спирта. Благодаря этому можно будет спасать жизни людей при острых алкогольных отравлениях. Статью с описанием разработки опубликовал научный журнал Scientific Reports."Наше устройство представляет собой набор из клапанов, трубок, маски для лица и баллона с углекислым газом, его можно умесить в небольшой чемодан. Прибор очень просто изготовить, для работы ему не нужна электроника или компьютеры", – рассказал один из разработчиков, профессор Университета Торонто (Канада) Джозеф Фишер.Среди черт человека, которые отличают его от большинства других видов млекопитающих, есть довольно необычная. Люди могут употреблять относительно много этилового спирта и пьянеть, а организм других животных или быстро разлагает его молекулы, или же не переносит даже небольшого количества алкоголя. Ученые предполагают, что благодаря этому наши предки могли питаться перезрелыми и забродившими фруктами, которые не ели другие животные.Почти весь алкоголь выводится из организма человека благодаря работе нескольких ферментов, которые расщепляют молекулы этанола и продукты его распада в клетках печени. Человеческие версии этих ферментов работают относительно медленно, поэтоум алкоголь накапливается в крови. Именно поэтому мы пьянеем.Самоочистка организмаЕсли человек выпивает слишом много спиртного, то по той же причине он может отравиться алкоголем: в подобных критических ситуациях печень физически не может выводить этанол из организма быстрее. Как правило, в таких случаях медики просто пытаются поддерживать жизнь пациента, вводя в его организм кислород и лекарства, которые стимулируют работу сердца и других органов.Канадские медики выяснили, как ускорить этот процесс. Они обратили внимание, что при нехватке кислорода в воздухе и учащенном дыхании легкие человека начинают выделять много молекул спирта. Ученые решили проследить, как быстро спирт будет выводиться из организма добровольцев, если их дыхание учащается.Фишер и его коллеги создали специальное устройство, которое поддерживало постоянный уровень углекислого газа в крови участников эксперимента. Благодаря этому они не теряли сознание из-за чрезмерно быстрого дыхания и того, что большая часть СО2 выходила из их крови в первые несколько минут после того, как они начинали глубоко дышать.Дальнейшие опыты показали, что благодаря этому спирт действительно быстрее выводится из организма. Ученые смогли нормализовать концентрацию этанола в крови добровольцев в несколько раз быстрее, чем при естественной нейтрализации алкоголя.Фишер надеется, что если их работа закончится окончательным успехом, подобные приборы можно будет применять для борьбы с последствиями злоупотребления алкоголем, а также для решения других медицинских и научных задач, которые связаны с газообменом между легкими и окружающей средой.