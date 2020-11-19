Ученые рассказали, какой показатель указывает на тяжелую форму COVID-19

Исследователи из США обнаружили, что быстрое повышение уровня С-реактивного белка - биомаркера острых воспалительных процессов в организме - в течение первых 48-72 часов после госпитализации указывает на то, что течение болезни COVID-19 у пациента будет тяжелым.При этом, стабильные значения С-реактивного белка указывали на потенциально стабильный ход болезни.Исследователи оценивали динамику биомаркера в крови пациентов с COVID-19 в течение нескольких дней после приема в больницу."Клиническое состояние всех этих пациентов был относительно похожим при поступлении в больницу, однако уже через 24 часа мы смогли увидеть по динамике С-реактивного белка воспаление, которое в дальнейшем переводило их в отделение интенсивной терапии", - заявил соавтор исследования, врач отделения реанимации Эдди Йонг Ким.Исследователи подчеркивают, что одного анализа на определение уровня С-реактивного белка - недостаточно. Анализ следует проводить в течение трех дней, чтобы проследить динамику показателя.Результаты имеют важное практическое значение с точки зрения выбора начальной стратегии лечения пациентов. Некоторым будет необходима ранняя иммуномодулирующая терапия для предупреждения тяжелых осложнений и данные лабораторных тестов будут аргументом для врачей для быстрого назначения соответствующих медицинских средств", - считают эксперты.