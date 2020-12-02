Экстракты конопли оказались эффективны, с точки зрения защиты от COVID-19

Команда ученых из Летбриджского университета и компании Pathway Rx Inc. установили: экстракты Cannabis sativa могут снижать уровни рецептора клетки-хозяина, который коронавирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в ткани.Были получены сотни новых сортов C.sativa и протестированы 23 экстракта на искусственных 3D-моделях тканей ротовой полости, дыхательных путей и кишечника человека. Оказалось, 13 экстрактов подавляли экспрессию рецептора ACE2, через который коронавирус проникает внутрь клеток человека.Рецептор ACE2 экспрессируется в ряде тканей, включая легкие, слизистую оболочку носа, почки и желудочно-кишечный тракт. И недавнее исследование показало высокий уровень экспрессии ACE2 в эпителиальных тканях ротовой полости. Многочисленные тесты также показывали высокие уровни экспрессии ACE2 в нижних дыхательных путях у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Эта группа пациентов находится в группе повышенного риска инфицирования коронавирусом.И снижение уровня ACE2 может уменьшить восприимчивость к вирусу. Сорта C.sativa, особенно богатые каннабидиолом (CBD), как ранее было доказано, изменяют экспрессию генов и обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Влияние C.sativa на экспрессию ACE2 стало известно благодаря 3D-моделям воспаленных тканей.Используя искусственные 3D-модели тканей ротовой полости, дыхательных путей и кишечника человека, исследователи выделили 13 экстрактов C.sativa с высоким содержанием CBD, которые значительно снижали экспрессию ACE2. Плюс, на примере моделей удалось оценить эффективность отдельных экстрактов в зависимости от типа ткани и наличия или отсутствия влияния воспалительных цитокинов TNF-? и IFN?.