Дефицит витамина D: четыре вида продуктов для его уменьшения

Рацион, насыщенный этими четырьмя продуктами, способствует уменьшению симптомов дефицита витамина D и помогает поддерживать состояние организма в отличной форме.Дефицит витамина D может иметь разрушительные последствия для организма, предупреждают специалисты. Он помогает человеку усваивать кальций и фосфор из пищи и использовать эти минералы для поддержания прочности костей, зубов и мышц. Помимо этого витамин D играет важную роль в активном функционировании иммунной системы организма, необходим для здорового состояния сердца.«Многие люди страдают дефицитом витамина D в холодные зимние месяцы, но, включив в рацион четыре вида продуктов питания, вы сможете избежать многих неприятных проявлений его нехватки, включая сильную усталость, боли в костях и депрессию», - приводится экспертное мнение в издании Express.Для уменьшения дефицита витамина D зимой эксперты рекомендуют налегать на следующие продукты.Молоко и йогурт. Витамин D относится к жирорастворимым, и исследования показали, что он лучше усваивается при употреблении со здоровыми жирами (в том числе содержащихся в молочных продуктах). Медики советуют пить молоко, обогащенное витамином D – его потребление может обеспечивать до 20 процентов суточной потребности организма в этом витамине.Сельдь, тунец, лосось и скумбрия. Жирная рыба является одним из самых лучших естественных источников важного витамина. По данным Национального института здоровья (NIH), 100 граммов консервированного тунца (в собственном соку) содержат 154 МЕ витамина D.Грибы. Подобно человеческому организму они самостоятельно производят витамин D при воздействии солнечного света.«Грибы продолжают вырабатывать витамин D даже после того, как их собирают. После покупки выложите их в таком месте, куда падает солнечный свет – это поможет обогатить грибы витамином в домашних условиях», - поделились советом специалисты.Яйца. Медики напоминают, что витамин D сконцентрирован в желтках. Один крупный яичный желток содержит примерно 41 МЕ или 10 процентов дневной нормы этого питательного вещества.«Взрослым и детям старше одного года необходимо 10 мкг (микрограмм) витамина D ежедневно», - напоминает Express.