Пациенты с мигренью и депрессией часто страдают от неэффективной терапии
Мигрень и сопутствующая депрессия не редкость - лечение по-прежнему вызывает много вопросов. Исследование направлено на определение клинического профиля пациентов с депрессией и сопутствующей мигренью, чтобы определить, эффективны ли текущие схемы лечения или проблема недостаточно ясна, и, соответственно, необходимы более эффективные рекомендации.
С этой целью было проведено статистическое сравнение демографической и клинической информации 1410 пациентов с депрессией (большая депрессия) с мигренью и без нее.
Многоцентровое исследование для определения профиля пациента мигрень + депрессия
Точечная распространенность коморбидной мигрени составила 13,5% у женщин и 6,2% у пациентов мужского пола с депрессией. Пациенты с депрессией и мигренью были значительно моложе, тяжелее, чаще были женщинами, с большей вероятностью получали амбулаторноелечение и с большей вероятностью заболевали астмой. Наличие депрессии и мигрени привело к значительному увеличению функциональных нарушений.
Частая мигрень у женщин с депрессией
Агомелатин, как правило, чаще использовался в качестве терапии первой линии у этих пациентов. С другой стороны, нейролептики второго поколения использовались значительно реже для лечения мигрени. Однако в целом выбор лечения казался неудачным: пациенты с депрессией и мигренью часто плохо реагировали на свою фармакотерапию.
Типичные терапевтические подходы при депрессии и коморбидной мигрени вряд ли успешны
Авторы исследования приходят к выводу, что рекомендации по лечению коморбидной депрессии и мигрени необходимы, чтобы быть максимально эффективными и избежать потенциальных проблем при психотропной терапии, таких как серотониновый синдром.
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