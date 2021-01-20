Жареную пищу связали с риском инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности

Риск сердечно-сосудистых болезней растет по мере увеличения количества жареного в рационе, показало исследование.Жареная пища и здоровьеТак называемая «западная диета» вредна для сердца. Однако ученым до сих пор не вполне ясно, какой вклад в этот вред вносят жареные продукты. В Северной Америке жареная пища – основная часть диеты 25-36% населения.Точные причины связи употребления жареной пищи с рисками для здоровья до сих пор не известны, однако ученые высказывали много предположений на этот счет. Во время жарки пища теряет воду и впитывает жир, ее калорийность увеличивается. Жиры под действием высокой температуры портятся, особенно при повторном использовании. Жареная еда способна вызвать сильный аппетит, что может приводить к ее излишнему употреблению. Кроме того, она часто богата солью, избыток которой вреден для здоровья. В заведениях быстрого питания жареную пищу часто запивают сладкими напитками, о вреде которых также хорошо известно.Ранее исследования демонстрировали, что употребление жареной пищи в больших количествах связано с увеличением риск развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых болезней, ожирения, гипертонии. Однако вред жареного для сердца подтвердили не все исследования. Кроме того, плохо изучено влияние жареной пищи на смертность и оставалось неизвестно, как влияет ее количество на риск сердечно-сосудистых болезней.Как количество жареной пищи влияет на риск инфарктов и инсультовНовая работа китайских ученых состояла из двух частей. Сначала они проанализировали данные о 562 тысячах участников 17 исследований влияния жареной пищи на здоровье сердца и сосудов. Помимо этого, они изучили данные шести исследований смертности, которые в среднем длились 9,5 лет и включали 755 тысяч человек.Анализ показал, что по сравнению с теми, кто есть наименьшее количество жареной пищи, у «лидеров» в ее потреблении инфаркты и инсульты развиваются на 28% чаще, риск ишемической болезни сердца на 22% выше, риск сердечной недостаточности – на 37%. Эти риски увеличивались на 3%, 2% и 12% соответственно с увеличение количества жареной пищи в недельном рационе на каждые 114 грамм.Несколько исследований включали только один вид жареной пищи (рыбу, картофель), что могло привести к занижению ее вреда в этой научной работе.Это исследование не продемонстрировало связи между употреблением жареной пищи и риском смерти. Ученые предполагают, что причиной этого может быть недостаточное количество участников в проанализированных исследованиях.Реакция экспертов на исследованиеРяд специалистов выразил скептическое отношение к новым данным, поскольку они основаны на эпидемиологических исследованиях. В таких исследованиях результаты основаны на информации о диете, которую люди сообщают по памяти. В то же время, многие факторы, которые влияют на здоровье, могут оказаться неучтенными.«Одним из немногих положительных следствий пандемии стало отсутствие большого внимания СМИ к часто противоречивым данным диетологических эпидемиологических исследований», - сказал профессор Джордж Смит (George Davey Smith) из Бристольского университета.«В современном контексте большее употребление жареной пищи идет бок о бок с неблагоприятными социально-экономическими обстоятельствами и сопутствующими вредными привычками, например, курением. Обычный статистический подход не может разобраться в таком смешении факторов», - продолжил он.Смит напомнил что исследование, которое было проведено в 1960-х годах, когда употребление жареной пищи было связано с материальным достатком, показало, что употребление ее 15 порций в неделю связано с существенным снижением риска смерти.«Важно отметить, что этот анализ лишь показывает связь между употреблением жареной пищи и сердечно-сосудистыми болезнями. Но он не касается качества диеты тех людей, которые не едят жареное. Это частая проблема этого типа эпидемиологических исследований – они учитывают только связь одного типа пищи с рисками болезней, но люди обычно едят более разнообразные продукты», - обратил внимание диетолог Дуэйн Меллор (Duane Mellor) из Университета Астон.Эксперты отмечают, что результаты нового исследования согласуются с текущими рекомендациями ограничивать употребление жареной пищи.