Комаровский развеял миф о пользе спорта

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Специалист убежден, что спорт не оказывает существенного положительного влияния на здоровье.Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале развеял миф о пользе спорта.«Про "спорт укрепляет организм" — это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является»,— заявил эксперт, добавив, что люди часто путают спорт и физкультуру.Специалист убежден, что спорт не оказывает существенного положительного влияния на здоровье:«У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем. Никакими особыми долгожителями они не являются».При этом физкультура, по мнению врача, это совсем иное:«Физкультурнику не важна победа, физкультурнику важно так жить, проводить такую деятельность, чтобы это укрепляло реально здоровье».Далее Комаровский ответил на вопрос подписчика, который спросил, почему он перестал заниматься спортом и стал реже болеть. Телеведущий заявил: все дело в том, что во время тренировки человек не контролирует состояние слизистых оболочек. Если они пересыхают, то местный иммунитет отключается. Чтобы не допустить этого, Комаровский посоветовал пить достаточно жидкости во время занятий спортом.Фитнес-залы также подчас негативно сказываются на слизистых оболочках:«В самом зале вероятность пересыхания слизистых оболочек высокая, плюс за счет того, что там нет нормальной вентиляции, вероятность встретиться с вирусом тоже очень высокая».Кроме того, Комаровский предположил, что подписчик, бросив спорт, направил свою энергию в другое русло:«Может быть, в конце концов, вы перестали ходить в зал, потому что вы влюбились и у вас под боком любимый человек, от которого не хочется выползать в спортзал. И вы стали тратить энергию другими способами».