Гепарин может помочь в борьбе с коронавирусом

Международная группа исследователей во главе с Ливерпульским университетом и Университетом Килла, обнаружила, что обычный антикоагулянтный препарат гепарин ингибирует белок-шип вируса SARS-Cov2, уменьшая его способность прикрепляться к человеческим клеткам и инфицировать их.Исследование, опубликованное в журналах British Journal of Pharmacology и Thrombosis and Haemostasis, показало, что гепарин взаимодействует с белком-шипом на поверхности коронавируса (SARS-CoV2), дестабилизируя его структуру и препятствуя стыковке с рецептором ACE2 человеческой клетки.Молекулярное моделирование, проведенное сотрудниками из Квинслендского университета в Австралии, показало, как гепарин может прилипать к поверхности белка-шипа для достижения этих эффектов, а исследования с живым вирусом SARS-CoV2, проведенные в лаборатории общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне, показали, что нефракционированный гепарин (но не низкомолекулярные гепарины) может подавлять инфекционность клеток в дозах, аналогичных тем, которые в настоящее время используются в клинических условиях в качестве антикоагулянта.