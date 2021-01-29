Гепарин может помочь в борьбе с коронавирусом
Исследование, опубликованное в журналах British Journal of Pharmacology и Thrombosis and Haemostasis, показало, что гепарин взаимодействует с белком-шипом на поверхности коронавируса (SARS-CoV2), дестабилизируя его структуру и препятствуя стыковке с рецептором ACE2 человеческой клетки.
Молекулярное моделирование, проведенное сотрудниками из Квинслендского университета в Австралии, показало, как гепарин может прилипать к поверхности белка-шипа для достижения этих эффектов, а исследования с живым вирусом SARS-CoV2, проведенные в лаборатории общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне, показали, что нефракционированный гепарин (но не низкомолекулярные гепарины) может подавлять инфекционность клеток в дозах, аналогичных тем, которые в настоящее время используются в клинических условиях в качестве антикоагулянта.
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