Ученые представили лекарство, предотвращающее развитие диабета

По данным нового исследования, проведенного Йельской медицинской школой, спустя более пяти лет после получения экспериментального иммунотерапевтического препарата половина группы людей с высоким риском развития диабета 1 типа оставалась здоровой по сравнению с 22% тех, кто получал плацебо.И те, у кого развился диабет, в среднем заболевали примерно через пять лет после приема нового препарата под названием теплизумаб, по сравнению с 27 месяцами у тех, кто получал плацебо. Исследование, проведенное в сотрудничестве с учеными из Университета Индианы, было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.«После одобрения к применению данное лекарство сможет отсрочить или предотвратить диабет 1 типа», - рассказывает Кеван Херольд, профессор иммунобиологии и эндокринологии из Йельского университета и соавтор статьи.По словам Херольда, препарат, разработанный биотехнологической компанией Provention, может быть одобрен для общего применения к лету. В ходе исследования 76 человек было продемонстрировано снижение уровня повреждений, вызванных Т-клетками в ответ на лекарство, и улучшение функционирования инсулин-продуцирующих бета-клеток у тех, кто получал теплизумаб. Средний возраст участников исследования составлял 13 лет, их родственники страдали диабетом 1 типа.