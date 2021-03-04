Диетолог Елена Кален рассказала, как худеть женщинам после 40 лет

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Говоря о том, что может помочь женщинам похудеть после 40 лет, диетолог Елена Кален отметила, что в первую очередь необходим пересмотр рациона.Диетолог поделилась в Instagram рассуждениями о том, почему 40 лет считаются «опасным» возрастом для фигуры женщины.«К 40 годам меняется гормональный фон, и организму не требуется столько же энергии, как раньше. Потребляя то же самое количество калорий, женщина рискует набрать вес», - пояснила Елена Кален.Специалист рассказала, как следует худеть женщинам после 40 лет. Первым делом следует пересмотреть рацион: в нем обязательно должны присутствовать продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.«Жирная рыба, брокколи, цветная капуста, орехи, авокадо нормализуют метаболизм, улучшат работу желудочно-кишечного тракта и поспособствуют выведению плохого холестерина из организма», - сообщила диетолог.Специалист призвала женщин не голодать. Елена Кален подчеркнула, что организма это стресс, заставляющий его усиленно копить калории вместо их сжигания. Чтобы эффективно худеть после 40 лет, эксперт посоветовала внедрить в образ жизни три правила:спать не менее семи часов в сутки,регулярно ходить пешком на свежем воздухе,пить достаточно воды.