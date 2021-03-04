Диетолог Елена Кален рассказала, как худеть женщинам после 40 лет
Диетолог поделилась в Instagram рассуждениями о том, почему 40 лет считаются «опасным» возрастом для фигуры женщины.
«К 40 годам меняется гормональный фон, и организму не требуется столько же энергии, как раньше. Потребляя то же самое количество калорий, женщина рискует набрать вес», - пояснила Елена Кален.
Специалист рассказала, как следует худеть женщинам после 40 лет. Первым делом следует пересмотреть рацион: в нем обязательно должны присутствовать продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
«Жирная рыба, брокколи, цветная капуста, орехи, авокадо нормализуют метаболизм, улучшат работу желудочно-кишечного тракта и поспособствуют выведению плохого холестерина из организма», - сообщила диетолог.
Специалист призвала женщин не голодать. Елена Кален подчеркнула, что организма это стресс, заставляющий его усиленно копить калории вместо их сжигания. Чтобы эффективно худеть после 40 лет, эксперт посоветовала внедрить в образ жизни три правила:
спать не менее семи часов в сутки,
регулярно ходить пешком на свежем воздухе,
пить достаточно воды.
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