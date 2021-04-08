Новая форма инсулина успешна прошла испытания

Ученые из Нью-Йоркского университета представили наночастицы, которые сделают инсулин пригодным для перорального введения. Эти частицы успешно испытали на грызунах. По словам специалистов, частицы позволяли снизить уровень сахара достаточно быстро без риска передозировки инсулином. Известно: наночастицы сделаны из металл-органических каркасов (МОК) - полимеров, похожих по структуре на пчелиные соты, и имеющих в составе ионы металлов и различные органические соединения. Такие полимеры отличаются высокой пористостью и прочностью.Структуру одного из популярных видов МОК изменили таким образом, чтобы наночастицы не растворялись в желудке, при этом проникая через стенки кишечника прямо в кровь. В каждой частице послойно располагаются МОК и инсулин. При попадании в кровь частицы постепенно растворяются за счет взаимодействия органических компонентов с глюкозой и другими сахарами. Чем больше глюкозы в крови, тем больше инсулина высвобождается из частицы.Тесты показали: частицы нормализовали уровень сахара в крови и защищали грызунов от резких скачков сахара в течение более 10 часов. В ближайшее время ученые планируют провести эксперименты с обезьянами и провести испытания с участием людей. Частицы, надеются разработчики, станут безопасной альтернативой инъекциям инсулина.