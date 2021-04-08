Новая форма инсулина успешна прошла испытания
Структуру одного из популярных видов МОК изменили таким образом, чтобы наночастицы не растворялись в желудке, при этом проникая через стенки кишечника прямо в кровь. В каждой частице послойно располагаются МОК и инсулин. При попадании в кровь частицы постепенно растворяются за счет взаимодействия органических компонентов с глюкозой и другими сахарами. Чем больше глюкозы в крови, тем больше инсулина высвобождается из частицы.
Тесты показали: частицы нормализовали уровень сахара в крови и защищали грызунов от резких скачков сахара в течение более 10 часов. В ближайшее время ученые планируют провести эксперименты с обезьянами и провести испытания с участием людей. Частицы, надеются разработчики, станут безопасной альтернативой инъекциям инсулина.
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