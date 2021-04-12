Что такое глутамат натрия и стоит ли его бояться

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вообще-то, это натуральный продукт.Глутамат натрия — это усилитель вкуса, который часто добавляют в продукты быстрого приготовления: лапшу, быстрорастворимые супы, чипсы, консервы. У нас он известен как пищевая добавка Е621Из чего делают глутамат натрияС химической точки зрения глутамат натрия — это соль глутаминовой кислоты. Так называют одну из важнейших аминокислот, из которых построены все белки. В том числе те, из которых состоит наше тело.Глутамат натрия естественным образом содержится в любой белковой пище, включая мясо, грибы, молочные продукты. Особенно много его в спелых помидорах, пармезане, мясных бульонах и грудном молоке.Собственно, из натуральных продуктов эту пищевую добавку некогда и получили.В 1908 году профессор Токийского имперского университета Икеда Кикунаэ заинтересовался, какой именно элемент придаёт традиционному японскому блюду, бульону из морских водорослей, характерный пикантный вкус. Этим веществом оказался глутамат натрия. Химик смог выделить его из бульона. А уже через год наладил коммерческое производство добавки, продавая её под названием «адзиномото» (в переводе с японского — «сущность вкуса»).Позже учёные много раз пытались синтезировать глутамат натрия искусственно. Но во второй половине ХХ века нашёлся простой, дешёвый и натуральный способ производства. Вместо того чтобы извлекать и кристаллизировать глутамат из бульона, его начали получать путём ферментации крахмала, сахарной свёклы, сахарного тростника.Такой же процесс ферментации используется при производстве йогуртов, уксуса, вина. Поэтому Е621 не искусственная пищевая добавка, а абсолютно натуральный продукт.Почему он кажется таким вкуснымГлутамат натрия имеет не просто пикантный, а совершенно особый, базовый, желанный для нашего организма вкус.Многие до сих пор считают, что человеческий язык чувствителен лишь к четырём видам вкуса: сладкому, солёному, кислому, горькому. Однако у нас есть ещё и рецепторы, распознающие глутаминовую кислоту и её соли. Благодаря им мы чувствуем пятый вкус — умами (это японское слово означает «пикантность»).Умами — это маркер белковой пищи. Он сообщает организму, что в еде много жизненно необходимого белка (так же, как сладкий вкус свидетельствует о калорийных углеводах, а солёный — о содержании критически важных для жизнедеятельности натрия и хлора). Именно поэтому нам так нравится пища с высоким содержанием глутамата натрия.Чем опасен глутамат натрияПрактически ничем. Американское управление по контролю над качеством продуктов и медикаментов (FDA) однозначно относит глутамат натрия к безопасным пищевым добавкам.И это оправданно. Глутамат натрия в добавках с химической точки зрения ничем не отличается от глутамата, присутствующего в пищевых белках. Человеческий организм перерабатывает их абсолютно одинаково. Нет разницы, получили вы это соединение из мясного бульона, сыра, помидоров или из упаковки с солёными орешками.Откуда взялся миф о том, что глутамат натрия вреденИстоки мифа — опыты над лабораторными мышами и крысами. Так, в исследовании 1969 года новорождённым мышам делали инъекции значительных доз глутамата. Позже оказалось, что это вызвало неврологические нарушения, а также ожирение и бесплодие у самок.В 2002?м был проведён ещё один эксперимент, на этот раз над крысами. Учёные полгода предлагали животным рацион, 20% которого составляла натриевая соль глутаминовой кислоты. У некоторых грызунов такая диета привела к нарушениям зрения.Однако применять к человеку результаты обоих исследований некорректно. Во?первых, мы потребляем глутамат не с помощью подкожных инъекций, а другим способом. Во?вторых, съесть столько этого соединения, чтобы оно составило 20% от ежедневного рациона, попросту невозможно.Если предположить, что в среднем человек потребляет около 2 кг пищи в день, — чтобы почувствовать себя подопытной крысой, он должен получать по 400 г глутамата натрия. Для сравнения: в типичной порции еды с добавлением Е621 содержится примерно 0,5 г этого элемента.Значит ли это, что он совершенно безопасенНет. Существует ряд проблем, связанных с глутаматом натрия косвенно. Основная из них — переедание.Добавка Е621 настолько улучшает вкус продуктов, что часто мы не чувствуем меры. И не можем остановиться, пока не съедим всю пачку чипсов или упаковку солёных орешков. С соответствующими последствиями для объёма талии, массы тела и связанного с этим здоровья в целом.Вторая проблема — возможная индивидуальная чувствительность. То же FDA регулярно получает сообщения о лёгких побочных реакциях на продукты с глутаматом натрия. Эксперты авторитетной медицинской организации Mayo Clinic называют такие сообщения анекдотическими. Однако описывают симптомокомплекс, связанный с натриевой солью глутаминовой кислоты:головная боль;потливость;покалывания, жар, онемение, которые ощущаются на коже лица, губах, шее;учащённое сердцебиение;тошнота;сонливость.Предполагается, что такие кратковременные ощущения могут возникать у людей, чувствительных к глутамату натрия, которые к тому же получают не менее 3 г вещества за один приём пищи. Но убедительных доказательств связи Е621 с этими симптомами найти не удалось.Так что в отношении данной пищевой добавки действуют простые правила безопасности. Если после употребления чипсов, лапши быстрого приготовления, соусов и других продуктов, включающих Е621, вы чувствуете себя как?то не так, просто откажитесь от них. И в любом случае ограничивайте количество подобной пищи, чтобы случайно, увлёкшись вкусом умами, не съесть лишнего.