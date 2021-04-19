В Великобритании любителю энергетиков потребовалась пересадка сердца и почек

Популярность энергетических напитков увеличивается во всем мире. При этом далеко не все знают о возможных опасностях их избыточного употребления. Известно, что потенциально оно может приводить к нарушению работы сердца. О частном случае такого нарушения рассказали британские ученые.21-летний мужчина поступил в больницу с одышкой и увеличением живота. Он рассказал врачам, что в течение четырех месяцев у него нарастали одышка и слабость, он терял вес. Дышать ему было проще в вертикальном положении. В течение трех месяцев он лечился у врача общей практики. Тот давал ему антибиотики по поводу влажного кашля и повышенной температуры.В прошлом у пациента не было существенных нарушений здоровья. Он не злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Однако оказалось, что мужчина регулярно пил энергетические напитки: в среднем четыре банки по 500 миллилитров в день в течение двух лет. Пациент вспомнил, что в течение этого времени у него были эпизоды быстрого сердцебиения, кишечных расстройств и дрожи рук, но он не обращался за медицинской помощью. За три месяца до госпитализации он приостановил обучение в университете в связи с сильной вялостью.Медицинское обследование показало, что у него развились сердечная и почечная недостаточность. Врачи пришли к выводу, что пациенту требуется трансплантация как сердца, так и почек. После того, как пациент перестал употреблять энергетические напитки и прошел курс лечения, его состояние улучшилось. Однако необходимость в пересадке органов осталась.Почему энергетики опасны для сердцаМеханизм вредного действия энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему точно не известен. Ученые указывают, что кофеин в больших количествах вызывает выброс адреналина и норадреналина. Известно, что длительное действие высоких концентраций этих гормонов может вызывать изменения в сердечной мышце. Кроме этого, при избыточном действии кофеина на нервную систему может развиваться повышение артериального давления и нарушаться сердечный ритм. В сумме эти эффекты могут способствовать развитию сердечной недостаточности.Ученые считают, что люди должны быть лучше информированы о потенциальном вреде энергетических напитков для сердца.«Я думаю, что осведомленность по поводу энергетических напитков и эффектов их компонентов должна быть выше. Я считаю, что они способны легко вызывать зависимость, и они слишком достуны для детей», – сказал пациент, случай которого ученые описали в BMJ Case Reports.