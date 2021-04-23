Значительно улучшить здоровье способны всего 12 минут упражнений

Согласно исследованию, всего 12 минут в день, потраченные на выполнение физических упражнений способны значительно улучшить человеческое здоровье.Отчет об исследовании опубликовал журнал Circulation Американской кардиологической ассоциации. Его авторы – ученые, представляющие Массачусетскую больницу Гарварда. Они констатируют, что«короткие упражнения продолжительностью всего 12 минут могут добавить несколько лет к жизни и снизить риск сердечных заболеваний и диабета».Исследователи анализировали показатели работы организма мужчин и женщин (всего 411 человек среднего возраста) до выполнения упражнений и после. Оказалось, что всего 12 минут физической активности было достаточно для снижения в организме уровня биомаркеров, показательных для опасных заболеваний. Конкретно сокращалось (на 18%) содержание DMGV, который ассоциируется с подверженностью сахарному диабету, ожирению печени. Также снижался (на 29%) уровень связанного с болезнями сердца, диабетом, преждевременной смертью глутамата.