Сколько часов в неделю нужно упражняться, чтобы предупредить гипертонию

Физическая активность – важное нефармакологическое вмешательство, которое врачи рекомендуют для предупреждения развития артериальной гипертонии. Кардиологи считают, что молодой возраст – наиболее удачное время для начала профилактики этой болезни.Ученые не подвергаю сомнению эффект упражнений. Однако насколько активным физически должен быть, начиная с молодого возраста, чтобы риск повышения давления существенно снизился, судить можно лишь в общих чертах. Это связано с тем, что ранее практически не проводились исследования, в которых за участниками бы наблюдали с молодого возраста до зрелости, оценивая их физическую активность и артериальное давление.В новом исследовании ученые наблюдали примерно за 5 тысячами участниками в течение 30 лет. В начале исследования им было 18-30 лет. Периодически они заполняли анкеты, которых касались их образа жизни, включая физическую активность. Учены регулярно мониторировали уровни факторы риска развития сердечно-сосудистых болезней у участников.В этом исследовании ученые пользовались критериями гипертонической болезни, которые предложила Американская кардиологическая ассоциация в 2017 году. Согласно ним, повышенным считают артериальное давление выше 130/80 миллиметром ртутного столба.«Тинэйджеры и люди на 20-25 лет могут быть физически активными, но ситуация может меняться с возрастом. Наше исследование показывает, что молодым людям может быть важно делать больше упражнений, чем считалось раньше», – рассказала Кристен Биббинс-Доминго (Kirsten Bibbins-Domingo), профессор кафедры эпидемиологии и биостатистики Калифорнийского университета в Сан-Франциско, соавтор исследования.Ученые обнаружили, что 18% участников исследования в молодом возрасте посвящали физическим упражнениям средней тяжести около 5 часов в неделю – в два раза больше рекомендуемых норм. У людей из этой группы риск развития гипертонии к среднему возрасту был в среднем на 18% ниже, чем у тех, кто занимался меньше. У людей, которые продолжали заниматься столь же активно до 60 лет, риск гипертонии был еще ниже.В исследовании ученые ориентируются на нормы, представленные в Руководстве по физической активности для американцев. Уровень физической активности умеренной интенсивности, согласно документу, составляет 2,5-3 часа в неделю.Ученые отметили, что примерно у половины участников исследования уровень физической активности в молодом возрасте был субоптимальным, то есть, немного недостаточным. У людей из этой группы риск развития гипертонии был существенным.Они уверены, что рекомендованный уровень физической нагрузки для молодых людей нужно увеличить. По их мнению, это особенно актуально для людей, которые вступают во взрослую жизнь, «обрастают» обязанностями и начинают делать меньше упражнений.