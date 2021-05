Диетолог назвала полезные свойства черемши

Черемша — чрезвычайно полезное растение, способное защитить организм человека от авитаминоза. Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", о полезных свойствах черемши рассказала диетолог Людмила Гончарова.Как отметила диетолог Гончарова, люди начинают употреблять больше зелени с приходом весеннего тепла, и одним из важных видов зелени является черемша. Это растение содержит значительное количество витамина C, который оказывает иммуноукрепляющее воздействие, а также способствует нормализации обменных процессов."В ста граммах черемши больше витамина C, чем в двух лимонах. И витамин C — далеко не единственный в составе черемши. В ней есть витамины А, В1-В3, РР, В6 и В9, калий, железо, фтор, кальций, сера, селен, марганец, йод, цинк и медь. "Множество витаминов и микроэлементов делают черемшу очень полезным компонентом рациона. Моряки ели черемшу для профилактики цинги не просто так!", — говорит диетолог.Гончарова добавила, что сейчас, когда многие люди страдают из-за весеннего авитаминоза, очень актуальным становится салат с добавлением черемши. "Черемша, петрушка, укроп и листья салата заправляются маслом конопли. Можно добавить гималайскую соль и белый перец. Получается очень богатый витаминами и микроэлементами салат", — рассказала диетолог, добавив, что черемшу стоит употреблять с осторожностью при наличии проблем с ЖКТ.