Как восстановить организм после праздничного застолья

Лишние килограммы — не единственная проблема.Длительные майские праздники так или иначе отражаются на нашем организме. Возникают существенные нагрузки, что могут проявляться болевыми ощущениями в желудке, аритмией, тошнотой. Поэтому разберем подробно, как лучше возвращаться к привычному темпу жизни и стоит ли впадать в крайности с разгрузочными днями и диетами.Первоначально с чем мы сталкиваемся в период праздничного застолья является переедание, с последующей нагрузкой на ЖКТ, непосредственно на желудок, поджелудочную железу, кишечник, печень.С особой бдительностью к нажиманью на еду и алкоголь должны относиться люди, имеющие в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания хронического характера. Поскольку в них может значительно повыситься артериальное давление или возникнуть аритмия.Необходимы ли разгрузочные дни после переедания?Большинство из нас будут считать, что прибегать к разгрузочным дням после празднования является лучшим вариантом. Однако с этим утверждением можно поспорить. Например, распространенное мнение, что после переедания наш организм нуждается в очищении от накопленных токсинов и шлаков. Но если вы придерживаетесь правильного питания и употребляете достаточное количество воды организм сам в состоянии самостоятельно самоочищаться в непрерывном режиме.Это и касается резкого ограничения в калорийности. Прием в течение дня кефира, только вызовет дефицит энергии, которая необходима для поддержания жизненно важных функций. В результате для организма происходит стресс, и начинаются наоборот попытки накапливать запасы. И снова вас будет ждать переедание и присоединение дополнительных килограммов.Переедание, как форма пищевого расстройстваДействительно частые случаи переедания можно отнести к расстройствам пищевого поведения.Так к основным расстройствам, связанных с перееданием относятся:Ограничительное пищевое поведение, когда наблюдаются постоянные попытки придерживания диет, завершающиеся перееданием.Экстернальное расстройство, наверное типичное расстройство во время праздников, когда человек ест, потому что все едят или потому что еда выглядит очень вкусно. То есть мы начинаем наедаться просто за компанию, потому что так принято, а не потому, что нам хочется!Эмоциогенное расстройство, связанное с перееданием через чрезмерную эмоциональность (как хорошие, так и отрицательные эмоции).Любой из типов пищевого расстройства чрезмерное употребление пищи имеет тонкую границу с нервной булимией, когда после очередного переедания человек начинает себя винить, критиковать и всеми методами очищаться от применяемого.Поэтому очень важно иметь хорошие отношения, как с пищей, так и со своим организмом.ТактикаСпециалисты отмечают, что сразу после длительного переедания не стоит прибегать к разгрузочным дням с голоданием и активными физическими нагрузками, поскольку это является таким же стрессом для организма, как и чрезмерное употребление пищи и алкогольных напитков.Необходимо правильно распределить свой рацион: легкий полезный завтрак, обед со сложными углеводами и белком, овощи и ужин, который не должен быть слишком сытным. Ведь чем питательнее ужин, тем больше времени необходимо для ее переваривания. Это в свою очередь приводит к работе желудка даже в то время когда мы спим.Что касается физических нагрузок, то попытка на следующий день после застолья качать пресс или заниматься другой чрезмерной нагрузкой может привести к нарушению пищеварения и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Целесообразным будет сделать акцент на дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе.В случае отсутствия осознанности с пищей, когда вы не в состоянии контролировать объемы порций и сталкиваетесь с постоянными пищевыми «качелями» — переедание/голодание, обратитесь к специалисту. Ведь такой замкнутый круг может вызвать как результат более серьезные нарушения, от болезней ЖКТ до депрессии.Также нормализовать работу кишечника поможет препарат на природной основе — «Зиравит». Все элементы препарата находятся в наиболее подходящей для организма форме, что исключает вероятность передозировки. Однако во избежание побочных эффектов предварительно проконсультируйтесь с врачом!Помните, что при введении таких простых рекомендаций на постоянной основе в свою жизнь, проблемы с перееданием больше не будут возникать.