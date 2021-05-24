Невролог рассказал о взаимосвязи мозговых травм со склонностью к преступлениям
По словам Евгении Полтавской, научного сотрудника НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, если речь идет о повреждении префронтальной коры, которая отвечает за процесс принятия решений, то велика вероятность, что такая травма действительно будет провоцировать склонность к асоциальному поведению и преступлениям. Соответственно, если у осужденного за то или иное преступление человека есть травма мозга, связанная с префронтальной корой, то нужно приложить максимум усилий для его реабилитации, чтобы уменьшить вероятность повторения преступления в будущем.
Невролог Сергей Грошев добавил, что в психологической реабилитации нуждаются все заключенные — то есть, в том числе и люди, у которых не было травм мозга. "Отбывание наказания связано с множеством стрессовых факторов, которые серьезно отражаются на сознании. Даже если человек был абсолютно здоровым до заключения, то ему потребуется квалифицированная помощь, чтобы нормально вернуться в общество", — сказал Грошев.
"Есть ли у преступников, которые перенесли ЧМТ, большая потребность в реабилитации — сложный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Дело в том, что на состоянии префронтальной коры могут отражаться не только травмы, но и, например, инфекции. Или сосудистые патологии. Или даже нарушения обмена веществ", — отметил специалист.
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