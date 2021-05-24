Невролог рассказал о взаимосвязи мозговых травм со склонностью к преступлениям

Черепно-мозговая травма в детстве может быть причиной асоциального поведения во взрослом возрасте — выяснили ученые Оксфордского университета. Журналисты информационно-обозревательного журнала "Слово и Дело" обсудили вопрос с экспертами, чтобы выяснить, так ли это на самом деле.По словам Евгении Полтавской, научного сотрудника НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, если речь идет о повреждении префронтальной коры, которая отвечает за процесс принятия решений, то велика вероятность, что такая травма действительно будет провоцировать склонность к асоциальному поведению и преступлениям. Соответственно, если у осужденного за то или иное преступление человека есть травма мозга, связанная с префронтальной корой, то нужно приложить максимум усилий для его реабилитации, чтобы уменьшить вероятность повторения преступления в будущем.Невролог Сергей Грошев добавил, что в психологической реабилитации нуждаются все заключенные — то есть, в том числе и люди, у которых не было травм мозга. "Отбывание наказания связано с множеством стрессовых факторов, которые серьезно отражаются на сознании. Даже если человек был абсолютно здоровым до заключения, то ему потребуется квалифицированная помощь, чтобы нормально вернуться в общество", — сказал Грошев."Есть ли у преступников, которые перенесли ЧМТ, большая потребность в реабилитации — сложный вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Дело в том, что на состоянии префронтальной коры могут отражаться не только травмы, но и, например, инфекции. Или сосудистые патологии. Или даже нарушения обмена веществ", — отметил специалист.