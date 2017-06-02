Дешевый препарат уменьшает осложнения при COVID-19
Монреальский институт сердца (MHI) объявил о завершении COLCORONA, рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Respiratory Medicine.
Ученые установили, что препарат колхицин (используется для уменьшения боли при подагре), можно рассматривать как средство лечения при COVID-19. Речь идет о пациентах, которые находятся в группе риска для осложнений.
«Наше исследование показало, что колхицин можно использовать для снижения риска осложнений у некоторых пациентов с COVID-19», - рассказывает доктор Жан-Клод Тардиф, директор Исследовательского центра MHI, профессор медицинского факультета Монреальского университета.
Для COLCORONA использовались данные из Канады, США, Европы, Южной Америки и Южной Африки. Несмотря на позитивные результаты, ученые рекомендуют повторить исследование, в том числе на пациентах с подтвержденным COVID-19, но не госпитализированных.
«Исследование COLCORONA расширяет наши знания о дешевых и широко доступных препаратах», - отмечает доктор Ив Розенберг, заведующий отделением атеротромбоза и ишемической болезни сердца в Национальном институте сердца, легких и крови в США.
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