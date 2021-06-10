Привычка регулярно употреблять в пищу оливковое масло может позитивным образом сказываться на состоянии сердца.По данным AHA (Американская кардиологическая ассоциация), каждодневное употребление оливкового масла определенным образом влияет на сердце и может служить способом профилактики его заболеваний. Об этом информирует издание Express, ссылаясь на результаты исследования, вобравшего данные 100 тысяч человек.Учеными, анализировавшими особенности питания людей, был сделан вывод о способности оливкового масла снижать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний благодаря противовоспалительному эффекту, который оказывают на сосудистую ткань его ненасыщенные жирные кислоты. Научные специалисты постулировали, что«употребление половины ложки оливкового масла в день может понизить риск развития болезней сердца и сосудов на 15%, полной ложки – на 21%».В частности, потребление этого масла они связывают с лучше защитой от развития ишемической болезни сердца.