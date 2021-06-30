Шесть причин чаще есть черешню этим летом

Черешня содержит клетчатку, калий и витамин С.Сезон черешни в разгаре. Рассказываем, почему его важно не пропустить и получить максимум пользы для красоты и здоровья.Черешня — настоящий кладезь полезных веществ. Одна порция из 21 черешни обеспечивает 12% дневной нормы клетчатки и фитонутриентов, а также калия и витамина С. Американский диетолог Майя Феллер назвала шесть полезных свойств черешни, о которых вы, возможно, и не подозревали.1. Улучшает состояние кожиЧерешня от природы сладкая и является отличным источником витамина С и полифенолов, которые необходимы для поддержания здоровья кожи. Эти мощные оксиданты обладают противовоспалительными свойствами и способствуют снижению окислительного стресса, уменьшая при этом повреждение кожи свободными радикалами.2. Снимает воспаление и уменьшает больСистемное воспаление является первопричиной многих хронических заболеваний. Черешня содержит антоцианы, которые могут нейтрализовать ферменты, вызывающие воспаление тканей, подобно ибупрофену. Уменьшение системного воспаления помогает снизить риск развития многих неинфекционных заболеваний, включая артрит, диабет, рак, инсульт, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания.3. Нормализует сонЧерешня — натуральный ароматный источник мелатонина, который улучшает качество сна. Употребление черешни примерно за час до сна может помочь стабилизировать и отрегулировать режим сна, а также сыграет положительную роль в борьбе с джетлагом и сменой часовых поясов.4. Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеванийЧерешня — богатейший источник клетчатки. По данным исследований, достаточное количество клетчатки напрямую связано с уменьшением колебаний глюкозы в крови и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.5. Помогает при диабетеУменьшение уровня сахара в крови — главная задача людей, живущих с диабетом. По сравнению со многими другими фруктами черешня имеет более низкий гликемический индекс. Ягоды обладают способностью улучшать выработку инсулина, поддерживать оптимальный уровень глюкозы. Поэтому черешню рекомендуют есть при сахарном диабете (но не более 100?150 г за прием).6. Обеспечивает здоровье кишечникаЧерешня позволяет облегчить состояние при запорах и заболеванияхкишечника. Она является хорошим источником клетчатки, способствует распространению полезных бактерий в кишечнике и очищает организм от токсинов. Богатый клетчаткой режим питания поддерживает здоровье кишечника и помогает нормализовать пищеварение. Но тем, у кого нарушена проходимость в кишечнике, употреблять черешню нельзя.