Танцы замедляют развитие болезни Паркинсона

Новое исследование показало, что с помощью танцев можно замедлить прогрессирование неизлечимой болезни Паркинсона. Это популярная разновидность физических нагрузок позволяет дольше сохранять контроль над собственным телом.За последнее десятилетие стало совершенно очевидным, что здоровье мозга плотно зависит от физического здоровья. Именно поэтому многие люди, которые раньше не обращали никакого внимания на спорт, по совету врачей стали уделять внимание физическим нагрузкам. Оказывается, всё, что полезно для сердца и кровообращения, может быть полезно и для мозга. Но есть более перспективные виды нагрузок, когда речь заходит именно об укреплении здоровья мозга.На днях исследователи из Университета Йорка опубликовали результаты наблюдений, которые показали, что еженедельные уроки танцев значительно замедляют прогрессирование наиболее тяжелых симптомов болезни Паркинсона. Наблюдения продолжались более трех лет, они проводились, как в Йоркском университете, так и в Канадской национальной балетной школе, а также в некоторых других точках. Их результаты публикует журнал Brain Sciences. Итоги показывают, что у танцоров с болезнью Паркинсона не наблюдалось традиционного развития этого недуга.Исследование демонстрирует, что если люди уделяют внимание танцам, то у них отсутствует такой же прогресс болезни Паркинсона, как у людей, которые не танцуют. Исследование была наблюдательным, и его авторы не знают, каким образом занятия танцами замедляют прогрессирование коварного недуга. Но уже не первый год танцы используются в качестве терапевтических программ среди пациентов с болезнью Паркинсона, и вот теперь наблюдение подтвердило, что они могут быть эффективны.