Ученые нашли растительное средство от коронавируса

Растение Nigella sativa, известное как чернушка посевная, является эффективным растительным средством от COVID-19.

В составе чернушки посевной, произрастающей на западе Азии и севере Африки, есть биологически активный ингредиент тимохинон, способный связываться с S-белком патогена SARS-CoV-2, блокируя способность вируса провоцировать легочную инфекцию. Исследователи считают, что N.sativa может препятствовать и цитокиновому шторму, который является одним из серьезных факторов смертности при коронавирусной инфекции нового типа.

Исследования показывают, что тимохинон может мешать высвобождению провоспалительных агентов, в частности, интерлейкинов. То есть, вещество из состава Nigella sativa может использоваться для лечения таких аутоиммунных заболеваний, как астма, артрит, экзема и рассеянный склероз.

Другое применение растения — терапия повышенного артериального давления, нормализация уровня холестерина и помощь при предрасположенности к сахарному диабету. Чернушку посевную можно применять как противовоспалительное средство для помощи пациентам с детской эпилепсией, аллергическим синуситом и ринитом.
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Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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