Ученые нашли растительное средство от коронавируса

Растение Nigella sativa, известное как чернушка посевная, является эффективным растительным средством от COVID-19.В составе чернушки посевной, произрастающей на западе Азии и севере Африки, есть биологически активный ингредиент тимохинон, способный связываться с S-белком патогена SARS-CoV-2, блокируя способность вируса провоцировать легочную инфекцию. Исследователи считают, что N.sativa может препятствовать и цитокиновому шторму, который является одним из серьезных факторов смертности при коронавирусной инфекции нового типа.Исследования показывают, что тимохинон может мешать высвобождению провоспалительных агентов, в частности, интерлейкинов. То есть, вещество из состава Nigella sativa может использоваться для лечения таких аутоиммунных заболеваний, как астма, артрит, экзема и рассеянный склероз.Другое применение растения — терапия повышенного артериального давления, нормализация уровня холестерина и помощь при предрасположенности к сахарному диабету. Чернушку посевную можно применять как противовоспалительное средство для помощи пациентам с детской эпилепсией, аллергическим синуситом и ринитом.