Российские ученые нашли способ наиболее эффективного сканирования мозга

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Научные деятели МГППУ предложили эффективный и более безопасный способ сканирования мозга.Авторы методики объяснили, что определение соотношения возбуждающих и тормозных нейронов в мозге человека часто свидетельствует о наличии неврологических и психологических заболеваний до появления первых симптомов. Так, на стадии зарождения можно выявить шизофрению, аутизм, эпилепсию, мигрени, болезнь Альцгеймера.Российские специалисты предложили заменить опасный, а в некоторых случаях недопустимый, но единственный, на данный момент, способ инвазивной установки на мозг электродов, на регистрацию гамма-колебаний с помощью метода магнитной энцефалографии."МЭГ позволят получать обширные данные о балансе возбуждения и торможения, избегая при этом вредного воздействия на мозг. В отличие от электрических полей, регистрируемых распространенным методом электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитные поля мозга свободно проходят через череп и кожу, давая более достоверную информацию о его работе", – пояснила ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ Елена Орехова.Специалисты уверены, что именно такой способ позволит наилучшим образом диагностировать и лечить неврологические и психологические недуги.