Врач назвал огромной ошибкой традицию увозить воду с моря

Почему нельзя привозить домой морскую воду в бутылках — рассказал врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Медик назвал эту традицию огромной ошибкой."Люди привыкли привозить с собой с курортов морскую воду в бутылках. Это элементарно опасно. Дорога занимает какое-то время, и теплая грязная вода начинает буквально бродить, приобретая патогенные свойства. Если полоскать такой водой горло, то можно только усилить воспаление", — объяснил врач.Зайцев добавил, что растворы для промывания носа не всегда полезны. "Разные полоскалки для носа — как соляные, так и травяные, направленные, например, на лечение гайморита, могут давать какой-то эффект, но лучше не увлекаться такими средствами. Нельзя экспериментировать со слизистой оболочкой носа. Слизистая терпит ваше вмешательство до какого-то момента, а затем естественная слизь разжижается, что лишь усугубляет воспалительный процесс. Препараты, применяемые для лечения, должны снимать воспаление, а не провоцировать его", — добавил медик.Зайцев порекомендовал воздержаться от поездки на море, если есть подозрение на инфекционный процесс или простудное заболевание. Для того, чтобы не переживать накануне поездки, стоит заглянуть на прием к ЛОР-врачу.