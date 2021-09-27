Учёные доказали большую эффективность черного чая над зелёным в профилактике заболеваний сосудов

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Учёные провели ряд экспериментов на крысах и доказали, что черный чай эффективнее зелёного. Его действие распространяется быстрее и необходимы меньшие дозы. Таким образом они смогли доказать пользу чайного напитка для сердечно-сосудистой системы. Информацию об исследовании разместили в издании Biomedicine & Pharmacotherapy.В ходе исследования выяснилось, что одна кружка черного чая способна полностью остановить окислительный стресс аорты после облучения. Исследователи подвергли грызунов ионизирующему радиационному излучению, которое привело к созданию окислительного стресса в сосудах. Этот процесс вызывал быстрое развитие атеросклероза. Далее подопытным давали пить чай в разных количествах, разной крепости и в разные моменты эксперимента. Таким образом учёные выяснили, что чай подавляет негативное влияние радиационного излучения.Исследователи отмечают, что на практике данное исследование даёт им основания рекомендовать черный чай, как профилактику окислительного стресса сосудов, в частности при радиационной терапии опухолей в случаях, когда облучению подлежат и здоровые ткани. Напомним, что черный чай отличается от зеленого способом ферментации, подвяливания и сушки. Также ранее мы уже рассказывали о последнем исследовании китайских ученых, в ходе которого выяснилась польза чая.