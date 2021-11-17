Развенчан миф о пользе молока при насморке

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Не стоит рассчитывать на чудесное действие молока.Большинство из нас часто слышали утверждение, что молочные продукты якобы увеличивают выработку слизи. На самом деле – это миф.Об этом на своей инстаграм-странице рассказала оториноларинголог под ником doctor_stasya. Собрали факты, которые помогут вам избежать ошибок при лечении насморка.Врач рассказала, что часто родители исключают молоко из детского рациона во время заболевания дыхательных путей: от астмы до ринита. Чтобы, по их мнению, не продуцировать дополнительную слизь.Откуда пошел мифСкорее всего, миф берет свое начало из индуизма, а точнее – из Вед, которые не могут считаться источником доказательной информации. Вопросов множество: насколько корректно был сделан перевод с санскрита, правильно ли мы трактуем влияние молока и вообще – сколько лет этим данным. Однако то, что вызывает скептичность у одних, становится источником альтернативной медицины для других. Аюрведа, которая основана на этом писании, активно процветает и продолжает насаждать множество похожих мифов.Что показали исследованияТем временем наука доказала, что молоко не повышает продукцию слизи или мокроты. Был проведен не один десяток качественных исследований, в которых изучалось изменение количества слизи при употреблении молока и плацебо – разницы не было обнаружено.Единственное изменение, которое обнаружили ученые, – густота слизи. Это связано с составом молока. Жировые мицеллы действительно обладают свойством оседать на слизистых, создавая субъектное ощущение «густоты», но оно быстро проходит.Итак:наличие/отсутствие этого продукта в рационе не влияет на причины слизи;молочные продукты являются важным источником кальция, поэтому убирая их из рациона, все равно нужно перейти на продукты, компенсирующие содержание элемента в рационе.А относительно насморка – следует искать и лечить причину слизистой, а не заниматься странными ограничительными мероприятиями.