Что защитит от омикрон-штамма коронавирусной инфекции
Специалисты бьют тревогу из-за распространения "омикрона", указывая на большое количество мутаций в основе нового патогена. В одном только шиповидном белке, который позволяет коронавирусу проникать в клетки, насчитали более тридцати мутаций, что теоретически позволяет новому штамму обходить иммунитет, полученный после болезни или в результате вакцинации.
В Гаутенге (столичная провинция Южно-Африканской Республики) "омикрон" уже практически вытеснил "дельту" — на новый штамм приходится три четверти выявляемых случаев COVID-19. В ЮАР готовятся к новой волне коронавируса, фиксируя все больше тяжелых случаев болезни. В больницы попадают даже дети.
Ученые говорят, что несмотря на большое количество мутаций, у "омикрон"-штамма есть и сходства с предыдущими вариантами вируса, поэтому существующие вакцины все-таки должны быть эффективными. Вакцинация — все еще основной инструмент защиты от всех штаммов коронавирусной инфекции.
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