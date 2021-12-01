Что защитит от омикрон-штамма коронавирусной инфекции

Весь мир внимательно следит за распространением "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции. Новый потенциально опасный вариант COVID-19 обнаружили в Ботсване и ЮАР, плюс, зафиксированы завозные случаи в Гонконге, Израиле, Канаде, Австралии и ряде стран ЕС. На днях власти Германии и Шотландии подтвердили местные заражения. Что защитит от "омикрона" — в материале РИА Новости.Специалисты бьют тревогу из-за распространения "омикрона", указывая на большое количество мутаций в основе нового патогена. В одном только шиповидном белке, который позволяет коронавирусу проникать в клетки, насчитали более тридцати мутаций, что теоретически позволяет новому штамму обходить иммунитет, полученный после болезни или в результате вакцинации.В Гаутенге (столичная провинция Южно-Африканской Республики) "омикрон" уже практически вытеснил "дельту" — на новый штамм приходится три четверти выявляемых случаев COVID-19. В ЮАР готовятся к новой волне коронавируса, фиксируя все больше тяжелых случаев болезни. В больницы попадают даже дети.Ученые говорят, что несмотря на большое количество мутаций, у "омикрон"-штамма есть и сходства с предыдущими вариантами вируса, поэтому существующие вакцины все-таки должны быть эффективными. Вакцинация — все еще основной инструмент защиты от всех штаммов коронавирусной инфекции.