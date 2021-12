Чем полезен шиповник и как его принимать

Все мы помним полезный напиток из детства – им лечили от простуды, повышали иммунитет и просто давали вместо чая. И правда, уже много лет это растение заслуженно входит в список наиболее эффективных лекарств. Шиповник действительно оказывает благотворное влияние на организм, благодаря чему обрел особую популярность среди сторонников народной медицины. Причем, его почитают во многих странах мира. Разберемся, чем полезен шиповник, когда и как его пить, и в каких ситуациях стоит быть осторожными с этими ягодами.Что такое шиповникЭто растение, принадлежащее к семейству Розовых и порядку Розоцветных. Существует много культур, которые называются Роза, да и сам шиповник тоже нередко называют Дикой Розой. Связано это с тем, что культурная Роза – потомок дикого представителя этого рода.Род шиповника включает в себя листопадные и вечнозеленые кустарники, со стелющимися либо прямыми стеблями, разной длины и высоты. Высота самих кустарников в среднем не превышает 3 м. Точное количество видов шиповника ботаникам не удалось установить до сих пор. Согласно одним данным, их существует до 400, но есть и другая статистика, которая гласит, что их более 500.Культура растет в районах с умеренным и субтропическим климатом, в горах, расположенных в тропических широтах. Существуют и морозостойкие виды, которые прижились даже вблизи полярного круга.Кусты растения – колючие, а одна из главных их особенностей – красивое цветение. Живут кусты шиповника около 50 лет, но некоторые виды могут расти и нескольких сотен лет и превращаться в целые деревья.ПлодыЭто, безусловно, самая интересная часть культуры. Первые плоды начинают формироваться, как правило, когда растение достигает возраста 3-х лет, и затем появляются каждый год, но не всегда они обильные. Обычно хорошие урожаи шиповник дает раз в 3-5 лет. Если кусты растут в условиях умеренного климата, то плодоношение приходится на конец лета либо начало осени.Плоды шиповника обычно округлой либо овальной формой, 1-1,5 см а диаметре. Бывают они яйцевидной либо веретеновидной вытянутой формы. Внутри ягоды содержат большое количество жестких длинных волосковЦвет ягод – оранжевый либо красный за счет того, что в них содержится большое количество каротина. Реже встречаются экземпляры черного цвета. Поверхность плодов может быть как матовой, так и блестящей, как морщинистой, так и гладкой;Аромат у шиповника не выраженный, практически отсутствует, а вкус – имеет кисло-сладкий и вязкий.Состав и пищевая ценностьПлоды шиповника обладают высокой биологической активностью и целебными свойствами. По количественному содержанию и разнообразию витаминов они значительно превосходят другие растения.В составе шиповника такие полезные соединения, как:Крахмал;Вода;Насыщенные жирные кислоты;Клетчатка;Зола;Органические кислоты;Моносахариды, дисахариды.В ягодах содержится и множество витаминов:Бета-каротин;Витамин E;Витамины группы B;Витамин PP;Витамин K;Витамин A;Витамин C.Богаты плоды шиповника минералами:Кальций;Натрий;Фосфор;Магний;Медь;Молибден;Железо;Цинк;Марганец;Калий.КалорийностьКалорийность сухих плодов составляет 109 кКал/100 г, а вот в отваре шиповника без сахара – всего около 20 кКал/100 г.Энергетическая ценность шиповника на 100 г продукта:Углеводы – 22,4 г;Жиры – 0,7 г;Белки – 1,6 г.Как собирать шиповникНародный календарь показывает, что делать это следует в день Арины Шиповницы, который приходится на 1 октября. Но эта дата далеко не всегда идеально подходит. Оптимальное время определяют с учетом климата, в котором растут кусты.В любом случае, собирать нужно только спелые плоды – период полного их созревания приходится на август-октябрь в соответствие с погодными условиями и сортом растения. Ягоды обязательно должны быть твердыми, ярко-оранжевого или красного цвета.Есть несколько рекомендаций относительно того, как правильно собирать шиповник:Желательно, чтобы день был солнечный и сухой;Собирайте шиповник в экологически чистых местах, подальше от дороги, промышленных объектов, свалок, химических складов;Отбирайте только твердые ягоды, снимая их с кустарника, не отделяйте от плодоножек и чашелистиков;Ягоды с повреждениями, признаками гнили, черными пятнами, трещинами собирать не следует;Собрать плоды тоже нужно вовремя, иначе количество содержащегося в них сахара увеличится, а витамина C станет меньше. Завершают сбор урожая шиповника до первых заморозков;Позаботьтесь о руках – наденьте перчатки перед началом сбора. Они защитят от царапин и повреждений.Как хранить шиповникСобранные плоды обычно сушат, например, на чердаке, который должен быть сухим, темным и теплым. Но делать это можно в любом достаточно сухом месте, над которым есть тень. Высушивают ягоды в течение 2-3 недель.Допускается сушить ягоды на улице под прямыми солнечными лучами, но на месте сушки должен быть легкий сквозняк. На ночь убирать их в помещение. Для такой сушки достаточно нескольких дней.Но оба варианта хороши, если у вас частный дом или дача. Если сушить шиповник приходится в квартире, для этого обычно используется духовка.Для сушки шиповника в домашних условиях вам понадобится противень. Распределите на нем все очищенные и помытые ягоды равномерно, загрузите в духовой шкаф и включите термостат на температуру около +40°C. Через несколько минут прибавьте жару до +70°С. Важный нюанс – дверка духовки должна быть немного приоткрытой, иначе ягоды не высушатся, а запекутся. Не забывайте время от времени проверять, как идет дело, немного помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Вообще, на весь процесс сушки ягод дикой розы в духовке уйдет часов 8-10, так что постарайтесь сделать свой день свободным от других, не кухонных задач. После окончания сушки достаньте противень с ягодами и дайте им остыть. После остывания поместите в картонные коробки, закройте и оставьте на пару суток. За это время ягоды адаптируются к новому формату существования. Затем можете упаковать их в выбранную вами постоянную тару.Высушенные ягоды нужно перетереть для освобождения их от чашелистиков и оставить при комнатной температуре на несколько дней. Для дальнейшего хранения используются тканевые мешочки, стеклянные емкости, картонные ящики с подстеленной на дно парафиновой бумагой. Если используются стеклянные банки, их не следует плотно закрывать. Достаточно просто прикрыть пластмассовыми крышками, в которых следует проделать несколько небольших отверстий.Не храните плоды рядом с продуктами, обладающими выраженным запахом, поскольку шиповник легко пропитывается им.Храниться ягоды должны в помещении, где темно и сухо, поддерживается температура порядка 0 градусов C. Поэтому в городской квартире нужно найти для этого наиболее прохладное место, защищенное от солнечного света. При соблюдении нужных условий шиповник полностью сохранит полезные свои до 2-х лет.Еще один менее распространенный способ хранения шиповника – заморозка. Обычно для этого готовят пюре:С плотных, достаточно созревших ягод удаляют плодоножки, разрезают пополам и извлекают из них семена;С помощью блендера либо мясорубки делают из них пюре;Упаковывают в контейнеры или пакеты и отправляют в морозильную камеру.Чтобы лишний раз не размораживать заготовки, разделяйте их изначально на небольшие порции. В замороженном виде продукт хранится около года, не теряя своих полезных качеств.Полезные свойства шиповникаЛекарственным это растение считается не напрасно. Шиповник, польза которого неоспорима, благотворно влияет на организм человека:Помогает укрепить иммунную систему, повышая ее способность к борьбе с разного рода патогенными микроорганизмами и неблагоприятными факторами;Тонизирует, обладает бодрящим действием;Ягоды эффективно борются с воспалительными процессами, оказывают ранозаживляющий эффект;Обладает мочегонным эффектом, благодаря чему организм активно освобождается от шлаков, токсинов, вредных химических соединений; является отличным желчегонным средством;Отвар или сок шиповника благотворно влияет на нервную систему;Помогает восстановить силы после продолжительных болезней, нормализует давление и приводит в порядок функционирование сердечно-сосудистой системы.Для мужчинШиповник чрезвычайно полезен для мужчин:Помогает предотвратить и ускоряет избавление от простатита;При регулярном употреблении снижается уровень холестерина в крови, который может негативно сказываться на функционировании не только сердечно-сосудистой, но и половой системы;Ягоды помогают повысить потенцию и оказывают профилактику преждевременной эякуляции.Для женщинПолезные свойства растения для представительниц прекрасного пола не менее важны:Масло шиповника для волос и кожи является одним из любимых женских косметических средств;Плоды шиповника помогают бороться с лишним весом. Они нормализуют обменные процессы, а это необходимо для скорейшего получения нужного результата;Отвар шиповника способен благотворно повлиять и на организм будущей мамы. Он снижает интенсивность проявления токсикоза, повышает защитные силы организма, помогает противостоять простудным заболеваниям. Кроме того, многие беременные страдают от отеков, с которыми тоже помогает справиться шиповник. Содержание большого количества калия в плодах помогает избежать болей в суставах.Для детейШиповник полезен и для детей, но с какого возраста применять его, должен подсказать педиатр. В среднем разрешается это делать, когда малышу исполняется полгода. Шиповник детям дают, чтобы:Нормализовать работу пищеварительной системы;Защитить от простудных заболеваний;Восполнить недостаток витаминов и минералов, которые благотворно влияют на развитие репродуктивной и кровеносной систем малыша.Обязательно проконсультируйтесь с врачом не только о возрасте, с которого можно давать ребенку шиповник, но и о том, с какой частотой и в каком количестве его можно применять.Что лечит шиповникВ народной медицине плоды этого растения нашли свое наибольшее применение:Чай из них полезен при борьбе с простудными болезнями, кашлем;Если нужно повысить аппетит, используют пюре или сироп шиповника;Масло семян шиповника применяют для лечения ожогов, язв, пролежней. Лечат с его помощью и дерматиты, но в этом случае следует параллельно нужно пить и отвар из ягод;При болезнях, сопровождающихся пониженным отделением желчи, тоже используют отвар шиповника;Полезен сироп шиповника для печени,Незаменим он и при кровотечениях, интоксикациях, кровоизлияниях.Вред и противопоказанияПеред тем, как пить отвар шиповника, стоит изучить ряд противопоказаний. Помимо позитивного воздействия на организм человека, растение способно оказать и негативное влияние:Из-за большого количества витамина C в составе плодов шиповник раздражающе действует на желудок и кишечник;В силу наличия в ягодах кислот они способны разрушать зубную эмаль;При чрезмерном употреблении ягод повышается риск появления тромбов;Шиповник может негативно влиять на функционировании печени;Плоды нередко спровоцируют запор;Не исключена аллергическая реакция на применение отваров и настоев ягод.Учитывая вред, который способны нанести плоды шиповника организму, противопоказания к их применению следующие:Повышенная кислотность желудка;Наличие таких заболеваний ЖКТ, как язва, гастрит, панкреатит (даже в анамнезе);Склонность к тромбофлебиту или его наличие, плохая свертываемость крови;Слабая зубная эмаль;Наличие аллергии. С осторожностью следует применять и тем, у кого есть склонность к аллергии на цитрусовые;Частые запоры.С осторожностью и только в количествах, разрешенных врачом, нужно использовать ягоды беременным, несмотря на их пользу.Что будет, если пить шиповник каждый деньПо словам диетологов, две чашки чая с шиповником и одна столовая ложка джема должны быть в рационе любого следящего за здоровьем человека.Благодаря высокому содержанию ликопина, витаминов A, B, E, K, магния и железа, чай шиповником повышает сопротивляемость организма и оказывает благотворное влияние на нервную систему, обеспечивая регенерацию клеток. В шиповнике содержится в 60 раз больше витамина С, чем в лимоне и любых цитрусовых. Содержащийся в нём пектин заставляет кишечник работать активнее. Кроме того, шиповник способствует снижению уровня холестерина. За счет содержания витамина K он улучшает свертываемость крови. Богатые каротином, эти плоды обеспечивает эластичность кожи, замедляют ее старение, а также повышают содержание коллагена. Постоянное употребление шиповника помогает избавиться от прыщей и скрыть шрамы. А пюре из шиповника содержит ликопин, который снижает риск появления и развития катаракты и других глазных заболеваний.Шиповник в кулинарииЯгоды шиповника – это не только сырье для лекарственных и косметических средств, их применяют и в пищу. Из шиповника готовят компоты, напитки, сиропы, кисели, настои, а также цукаты, повидло, джемы, мармелад. Самым популярным напитком, который мы знаем, является чай из шиповника.Вот как заварить шиповник, чтобы получился вкусный чай чай:Измельчите ягоды в блендере;2 ст. л. шиповника залейте стаканом кипятка;Дайте настояться в течение 10 мин.;Жидкость процедите, вкусный и полезный чай.Чтобы напиток был еще более ароматным и насыщенным, можно использовать и другой рецепт, но для этого потребуется термос:Измельчите шиповник в блендере;Соедините 1 ч. л. обычного черного чая (лучше использовать каркаде), 1 ч. л. сахара, 3 ст. л. плодов;Залейте 1 стаканом кипятка и дайте смеси настояться в термосе 2 часа;Слейте жидкость и наслаждайтесь вкусом.Но такие отвары – не единственное, что можно готовить из шиповника. Из него также получается отличный джем по такому рецепту:От 200 г плодов отделите плодоножки и хвостики;Поместите ягоды в эмалированную кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрыла шиповник примерно на 3 см;Поставьте кастрюлю на плиту, дайте шиповнику вскипеть, а затем убавьте огонь до минимального;Постоянно убирая пену, варите плоды до мягкости;Используя деревянный пестик либо ложку, потолките продукт, а затем откиньте кашицу на дуршлаг или сито. Дайте стечь всей жидкости, но не спешите ее выливать – она еще пригодится;Полученный жмых протрите через сито, в нем не должно остаться кожуры, косточек;Пюре соедините с жидкостью, которую слили ранее, размешайте;В пюре добавьте 250 г сахара, снова перемешайте ингредиенты, отправьте емкость со смесью на медленный огонь и варите, пока она не станет густой;Разложите джем по баночкам небольшого объема, закройте крышками, отправьте в холодильник на хранение.Это лакомство можно добавлять в чай, а можно есть в чистом виде.Можно ли есть плоды шиповникаВ сыром виде ягоды способны отдать организму максимальное количество полезных свойств. Другой вопрос, как его есть без термической обработки?Плоды можно употреблять в неприготовленном виде, предварительно очистив от ворсинок (при попадании на слизистую горла они могут вызвать першение).В принципе не рекомендуется и есть ягоды с косточками. Плоды следует раскрыть, почистить и промыть. Полученные половинки могут стать также прекрасной основой для варенья.Ягоды шиповника оставляют во рту яркое кислое послевкусие, которое нравится не всем, так что из них также рекомендуется приготовить целебный напиток.В народной медицине часто применяется отвар ягод, который готовится так:100 г сушеных ягод шиповника промойте;Вскипятите жидкость 1 л воды;Засыпьте в кипяток плоды и накройте кастрюлю крышкой;Сделав огонь средним, дайте прокипеть в течение 10 мин.;Слейте жидкость, добавьте в нее 2 ст. л. сахара, размешайте;В готовый отвар при желании можно добавить немного лимонного сока.В домашних условиях можно приготовить и масло шиповника, для чего используется такой рецепт:Промойте 100 г ягод;Промокните их полотенцем, дайте обсохнуть полностью;Срежьте у плодов верхушки;Разложите их на чистой бумаге ровным слоем – примерно неделю они должны сушиться;Измельчите сушеный шиповник в блендере или мясорубке;Поместите полученное пюре в стеклянную банку объемом 0,5 л;Залейте доверху растительным маслом (оливковым, подсолнечным или другим);Банку закройте крышкой и отправьте в сухое прохладное место на три недели;Процедите жидкость через марлю, сложенную в 6-8 слоев.Готовый масло можно использовать в косметических или медицинских целях.На зиму из этих уникальных плодов можно сделать пюре – вкусное и полезное:Выберите около 2 кг самых зрелых и плотных ягод;Поместите их в широкую емкость и залейте холодной водой так, чтобы она едва покрыла ягоды, дайте настояться в ней в течение 10 мин.;Слейте жидкость, а у плодов удалите верхушки и плодоножки;Ополосните и снова залейте водой, чтобы она покрыла шиповник на 2 пальца;Доведите до кипения и варите шиповник 45-50 мин., чтобы плоды стали мягкими;Дайте составу полностью остыть;Используя кухонный комбайн или блендер взбейте плоды до гладкой массы;Перетрите ее через сито, чтобы придать кремовую текстуру;Вылейте пюре в кастрюлю, а затем добавьте в него холодную воду, размешайте, поставьте на плиту;Добавьте к пюре сок одного лимона;Когда состав вскипит, варите его на среднем огне 30 мин.;Всыпьте в смесь 750 г сахарной пудры, проварите в течение еще 10 мин., а затем снимите с огня;В стерилизованные банки залейте пюре, закупорьте крышками.Как правильно пить шиповникВрачи рекомендуют принимать настой шиповника не более 80-100 миллилитров три раза в день. Из-за обилия витаминов и микроэлементов принимать шиповник нужно курсами по две недели, а потом устраивать перерыв.После употребления напитка обязательно прополощите рот – это связано с присутствием в составе шиповника большого количества органических соединений, способных разрушить зубную эмаль.Теперь вы знаете, что такое шиповник, все о его польза и какой вред он может нанести организму. Всегда храните плоды шиповника в темном месте в тонких полотняных мешочках или стеклянных банках, так он дольше сохранит полезные свойства. Будьте здоровы!