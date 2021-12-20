Чем полезен шиповник и как его принимать
Что такое шиповник
Это растение, принадлежащее к семейству Розовых и порядку Розоцветных. Существует много культур, которые называются Роза, да и сам шиповник тоже нередко называют Дикой Розой. Связано это с тем, что культурная Роза – потомок дикого представителя этого рода.
Род шиповника включает в себя листопадные и вечнозеленые кустарники, со стелющимися либо прямыми стеблями, разной длины и высоты. Высота самих кустарников в среднем не превышает 3 м. Точное количество видов шиповника ботаникам не удалось установить до сих пор. Согласно одним данным, их существует до 400, но есть и другая статистика, которая гласит, что их более 500.
Культура растет в районах с умеренным и субтропическим климатом, в горах, расположенных в тропических широтах. Существуют и морозостойкие виды, которые прижились даже вблизи полярного круга.
Кусты растения – колючие, а одна из главных их особенностей – красивое цветение. Живут кусты шиповника около 50 лет, но некоторые виды могут расти и нескольких сотен лет и превращаться в целые деревья.
Плоды
Это, безусловно, самая интересная часть культуры. Первые плоды начинают формироваться, как правило, когда растение достигает возраста 3-х лет, и затем появляются каждый год, но не всегда они обильные. Обычно хорошие урожаи шиповник дает раз в 3-5 лет. Если кусты растут в условиях умеренного климата, то плодоношение приходится на конец лета либо начало осени.
Плоды шиповника обычно округлой либо овальной формой, 1-1,5 см а диаметре. Бывают они яйцевидной либо веретеновидной вытянутой формы. Внутри ягоды содержат большое количество жестких длинных волосков
Цвет ягод – оранжевый либо красный за счет того, что в них содержится большое количество каротина. Реже встречаются экземпляры черного цвета. Поверхность плодов может быть как матовой, так и блестящей, как морщинистой, так и гладкой;
Аромат у шиповника не выраженный, практически отсутствует, а вкус – имеет кисло-сладкий и вязкий.
Состав и пищевая ценность
Плоды шиповника обладают высокой биологической активностью и целебными свойствами. По количественному содержанию и разнообразию витаминов они значительно превосходят другие растения.
В составе шиповника такие полезные соединения, как:
Крахмал;
Вода;
Насыщенные жирные кислоты;
Клетчатка;
Зола;
Органические кислоты;
Моносахариды, дисахариды.
В ягодах содержится и множество витаминов:
Бета-каротин;
Витамин E;
Витамины группы B;
Витамин PP;
Витамин K;
Витамин A;
Витамин C.
Богаты плоды шиповника минералами:
Кальций;
Натрий;
Фосфор;
Магний;
Медь;
Молибден;
Железо;
Цинк;
Марганец;
Калий.
Калорийность
Калорийность сухих плодов составляет 109 кКал/100 г, а вот в отваре шиповника без сахара – всего около 20 кКал/100 г.
Энергетическая ценность шиповника на 100 г продукта:
Углеводы – 22,4 г;
Жиры – 0,7 г;
Белки – 1,6 г.
Как собирать шиповник
Народный календарь показывает, что делать это следует в день Арины Шиповницы, который приходится на 1 октября. Но эта дата далеко не всегда идеально подходит. Оптимальное время определяют с учетом климата, в котором растут кусты.
В любом случае, собирать нужно только спелые плоды – период полного их созревания приходится на август-октябрь в соответствие с погодными условиями и сортом растения. Ягоды обязательно должны быть твердыми, ярко-оранжевого или красного цвета.
Есть несколько рекомендаций относительно того, как правильно собирать шиповник:
Желательно, чтобы день был солнечный и сухой;
Собирайте шиповник в экологически чистых местах, подальше от дороги, промышленных объектов, свалок, химических складов;
Отбирайте только твердые ягоды, снимая их с кустарника, не отделяйте от плодоножек и чашелистиков;
Ягоды с повреждениями, признаками гнили, черными пятнами, трещинами собирать не следует;
Собрать плоды тоже нужно вовремя, иначе количество содержащегося в них сахара увеличится, а витамина C станет меньше. Завершают сбор урожая шиповника до первых заморозков;
Позаботьтесь о руках – наденьте перчатки перед началом сбора. Они защитят от царапин и повреждений.
Как хранить шиповник
Собранные плоды обычно сушат, например, на чердаке, который должен быть сухим, темным и теплым. Но делать это можно в любом достаточно сухом месте, над которым есть тень. Высушивают ягоды в течение 2-3 недель.
Допускается сушить ягоды на улице под прямыми солнечными лучами, но на месте сушки должен быть легкий сквозняк. На ночь убирать их в помещение. Для такой сушки достаточно нескольких дней.
Но оба варианта хороши, если у вас частный дом или дача. Если сушить шиповник приходится в квартире, для этого обычно используется духовка.
Для сушки шиповника в домашних условиях вам понадобится противень. Распределите на нем все очищенные и помытые ягоды равномерно, загрузите в духовой шкаф и включите термостат на температуру около +40°C. Через несколько минут прибавьте жару до +70°С. Важный нюанс – дверка духовки должна быть немного приоткрытой, иначе ягоды не высушатся, а запекутся. Не забывайте время от времени проверять, как идет дело, немного помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Вообще, на весь процесс сушки ягод дикой розы в духовке уйдет часов 8-10, так что постарайтесь сделать свой день свободным от других, не кухонных задач. После окончания сушки достаньте противень с ягодами и дайте им остыть. После остывания поместите в картонные коробки, закройте и оставьте на пару суток. За это время ягоды адаптируются к новому формату существования. Затем можете упаковать их в выбранную вами постоянную тару.
Высушенные ягоды нужно перетереть для освобождения их от чашелистиков и оставить при комнатной температуре на несколько дней. Для дальнейшего хранения используются тканевые мешочки, стеклянные емкости, картонные ящики с подстеленной на дно парафиновой бумагой. Если используются стеклянные банки, их не следует плотно закрывать. Достаточно просто прикрыть пластмассовыми крышками, в которых следует проделать несколько небольших отверстий.
Не храните плоды рядом с продуктами, обладающими выраженным запахом, поскольку шиповник легко пропитывается им.
Храниться ягоды должны в помещении, где темно и сухо, поддерживается температура порядка 0 градусов C. Поэтому в городской квартире нужно найти для этого наиболее прохладное место, защищенное от солнечного света. При соблюдении нужных условий шиповник полностью сохранит полезные свои до 2-х лет.
Еще один менее распространенный способ хранения шиповника – заморозка. Обычно для этого готовят пюре:
С плотных, достаточно созревших ягод удаляют плодоножки, разрезают пополам и извлекают из них семена;
С помощью блендера либо мясорубки делают из них пюре;
Упаковывают в контейнеры или пакеты и отправляют в морозильную камеру.
Чтобы лишний раз не размораживать заготовки, разделяйте их изначально на небольшие порции. В замороженном виде продукт хранится около года, не теряя своих полезных качеств.
Полезные свойства шиповника
Лекарственным это растение считается не напрасно. Шиповник, польза которого неоспорима, благотворно влияет на организм человека:
Помогает укрепить иммунную систему, повышая ее способность к борьбе с разного рода патогенными микроорганизмами и неблагоприятными факторами;
Тонизирует, обладает бодрящим действием;
Ягоды эффективно борются с воспалительными процессами, оказывают ранозаживляющий эффект;
Обладает мочегонным эффектом, благодаря чему организм активно освобождается от шлаков, токсинов, вредных химических соединений; является отличным желчегонным средством;
Отвар или сок шиповника благотворно влияет на нервную систему;
Помогает восстановить силы после продолжительных болезней, нормализует давление и приводит в порядок функционирование сердечно-сосудистой системы.
Для мужчин
Шиповник чрезвычайно полезен для мужчин:
Помогает предотвратить и ускоряет избавление от простатита;
При регулярном употреблении снижается уровень холестерина в крови, который может негативно сказываться на функционировании не только сердечно-сосудистой, но и половой системы;
Ягоды помогают повысить потенцию и оказывают профилактику преждевременной эякуляции.
Для женщин
Полезные свойства растения для представительниц прекрасного пола не менее важны:
Масло шиповника для волос и кожи является одним из любимых женских косметических средств;
Плоды шиповника помогают бороться с лишним весом. Они нормализуют обменные процессы, а это необходимо для скорейшего получения нужного результата;
Отвар шиповника способен благотворно повлиять и на организм будущей мамы. Он снижает интенсивность проявления токсикоза, повышает защитные силы организма, помогает противостоять простудным заболеваниям. Кроме того, многие беременные страдают от отеков, с которыми тоже помогает справиться шиповник. Содержание большого количества калия в плодах помогает избежать болей в суставах.
Для детей
Шиповник полезен и для детей, но с какого возраста применять его, должен подсказать педиатр. В среднем разрешается это делать, когда малышу исполняется полгода. Шиповник детям дают, чтобы:
Нормализовать работу пищеварительной системы;
Защитить от простудных заболеваний;
Восполнить недостаток витаминов и минералов, которые благотворно влияют на развитие репродуктивной и кровеносной систем малыша.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом не только о возрасте, с которого можно давать ребенку шиповник, но и о том, с какой частотой и в каком количестве его можно применять.
Что лечит шиповник
В народной медицине плоды этого растения нашли свое наибольшее применение:
Чай из них полезен при борьбе с простудными болезнями, кашлем;
Если нужно повысить аппетит, используют пюре или сироп шиповника;
Масло семян шиповника применяют для лечения ожогов, язв, пролежней. Лечат с его помощью и дерматиты, но в этом случае следует параллельно нужно пить и отвар из ягод;
При болезнях, сопровождающихся пониженным отделением желчи, тоже используют отвар шиповника;
Полезен сироп шиповника для печени,
Незаменим он и при кровотечениях, интоксикациях, кровоизлияниях.
Вред и противопоказания
Перед тем, как пить отвар шиповника, стоит изучить ряд противопоказаний. Помимо позитивного воздействия на организм человека, растение способно оказать и негативное влияние:
Из-за большого количества витамина C в составе плодов шиповник раздражающе действует на желудок и кишечник;
В силу наличия в ягодах кислот они способны разрушать зубную эмаль;
При чрезмерном употреблении ягод повышается риск появления тромбов;
Шиповник может негативно влиять на функционировании печени;
Плоды нередко спровоцируют запор;
Не исключена аллергическая реакция на применение отваров и настоев ягод.
Учитывая вред, который способны нанести плоды шиповника организму, противопоказания к их применению следующие:
Повышенная кислотность желудка;
Наличие таких заболеваний ЖКТ, как язва, гастрит, панкреатит (даже в анамнезе);
Склонность к тромбофлебиту или его наличие, плохая свертываемость крови;
Слабая зубная эмаль;
Наличие аллергии. С осторожностью следует применять и тем, у кого есть склонность к аллергии на цитрусовые;
Частые запоры.
С осторожностью и только в количествах, разрешенных врачом, нужно использовать ягоды беременным, несмотря на их пользу.
Что будет, если пить шиповник каждый день
По словам диетологов, две чашки чая с шиповником и одна столовая ложка джема должны быть в рационе любого следящего за здоровьем человека.
Благодаря высокому содержанию ликопина, витаминов A, B, E, K, магния и железа, чай шиповником повышает сопротивляемость организма и оказывает благотворное влияние на нервную систему, обеспечивая регенерацию клеток. В шиповнике содержится в 60 раз больше витамина С, чем в лимоне и любых цитрусовых. Содержащийся в нём пектин заставляет кишечник работать активнее. Кроме того, шиповник способствует снижению уровня холестерина. За счет содержания витамина K он улучшает свертываемость крови. Богатые каротином, эти плоды обеспечивает эластичность кожи, замедляют ее старение, а также повышают содержание коллагена. Постоянное употребление шиповника помогает избавиться от прыщей и скрыть шрамы. А пюре из шиповника содержит ликопин, который снижает риск появления и развития катаракты и других глазных заболеваний.
Шиповник в кулинарии
Ягоды шиповника – это не только сырье для лекарственных и косметических средств, их применяют и в пищу. Из шиповника готовят компоты, напитки, сиропы, кисели, настои, а также цукаты, повидло, джемы, мармелад. Самым популярным напитком, который мы знаем, является чай из шиповника.
Вот как заварить шиповник, чтобы получился вкусный чай чай:
Измельчите ягоды в блендере;
2 ст. л. шиповника залейте стаканом кипятка;
Дайте настояться в течение 10 мин.;
Жидкость процедите, вкусный и полезный чай.
Чтобы напиток был еще более ароматным и насыщенным, можно использовать и другой рецепт, но для этого потребуется термос:
Измельчите шиповник в блендере;
Соедините 1 ч. л. обычного черного чая (лучше использовать каркаде), 1 ч. л. сахара, 3 ст. л. плодов;
Залейте 1 стаканом кипятка и дайте смеси настояться в термосе 2 часа;
Слейте жидкость и наслаждайтесь вкусом.
Но такие отвары – не единственное, что можно готовить из шиповника. Из него также получается отличный джем по такому рецепту:
От 200 г плодов отделите плодоножки и хвостики;
Поместите ягоды в эмалированную кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрыла шиповник примерно на 3 см;
Поставьте кастрюлю на плиту, дайте шиповнику вскипеть, а затем убавьте огонь до минимального;
Постоянно убирая пену, варите плоды до мягкости;
Используя деревянный пестик либо ложку, потолките продукт, а затем откиньте кашицу на дуршлаг или сито. Дайте стечь всей жидкости, но не спешите ее выливать – она еще пригодится;
Полученный жмых протрите через сито, в нем не должно остаться кожуры, косточек;
Пюре соедините с жидкостью, которую слили ранее, размешайте;
В пюре добавьте 250 г сахара, снова перемешайте ингредиенты, отправьте емкость со смесью на медленный огонь и варите, пока она не станет густой;
Разложите джем по баночкам небольшого объема, закройте крышками, отправьте в холодильник на хранение.
Это лакомство можно добавлять в чай, а можно есть в чистом виде.
Можно ли есть плоды шиповника
В сыром виде ягоды способны отдать организму максимальное количество полезных свойств. Другой вопрос, как его есть без термической обработки?
Плоды можно употреблять в неприготовленном виде, предварительно очистив от ворсинок (при попадании на слизистую горла они могут вызвать першение).
В принципе не рекомендуется и есть ягоды с косточками. Плоды следует раскрыть, почистить и промыть. Полученные половинки могут стать также прекрасной основой для варенья.
Ягоды шиповника оставляют во рту яркое кислое послевкусие, которое нравится не всем, так что из них также рекомендуется приготовить целебный напиток.
В народной медицине часто применяется отвар ягод, который готовится так:
100 г сушеных ягод шиповника промойте;
Вскипятите жидкость 1 л воды;
Засыпьте в кипяток плоды и накройте кастрюлю крышкой;
Сделав огонь средним, дайте прокипеть в течение 10 мин.;
Слейте жидкость, добавьте в нее 2 ст. л. сахара, размешайте;
В готовый отвар при желании можно добавить немного лимонного сока.
В домашних условиях можно приготовить и масло шиповника, для чего используется такой рецепт:
Промойте 100 г ягод;
Промокните их полотенцем, дайте обсохнуть полностью;
Срежьте у плодов верхушки;
Разложите их на чистой бумаге ровным слоем – примерно неделю они должны сушиться;
Измельчите сушеный шиповник в блендере или мясорубке;
Поместите полученное пюре в стеклянную банку объемом 0,5 л;
Залейте доверху растительным маслом (оливковым, подсолнечным или другим);
Банку закройте крышкой и отправьте в сухое прохладное место на три недели;
Процедите жидкость через марлю, сложенную в 6-8 слоев.
Готовый масло можно использовать в косметических или медицинских целях.
На зиму из этих уникальных плодов можно сделать пюре – вкусное и полезное:
Выберите около 2 кг самых зрелых и плотных ягод;
Поместите их в широкую емкость и залейте холодной водой так, чтобы она едва покрыла ягоды, дайте настояться в ней в течение 10 мин.;
Слейте жидкость, а у плодов удалите верхушки и плодоножки;
Ополосните и снова залейте водой, чтобы она покрыла шиповник на 2 пальца;
Доведите до кипения и варите шиповник 45-50 мин., чтобы плоды стали мягкими;
Дайте составу полностью остыть;
Используя кухонный комбайн или блендер взбейте плоды до гладкой массы;
Перетрите ее через сито, чтобы придать кремовую текстуру;
Вылейте пюре в кастрюлю, а затем добавьте в него холодную воду, размешайте, поставьте на плиту;
Добавьте к пюре сок одного лимона;
Когда состав вскипит, варите его на среднем огне 30 мин.;
Всыпьте в смесь 750 г сахарной пудры, проварите в течение еще 10 мин., а затем снимите с огня;
В стерилизованные банки залейте пюре, закупорьте крышками.
Как правильно пить шиповник
Врачи рекомендуют принимать настой шиповника не более 80-100 миллилитров три раза в день. Из-за обилия витаминов и микроэлементов принимать шиповник нужно курсами по две недели, а потом устраивать перерыв.
После употребления напитка обязательно прополощите рот – это связано с присутствием в составе шиповника большого количества органических соединений, способных разрушить зубную эмаль.
Теперь вы знаете, что такое шиповник, все о его польза и какой вред он может нанести организму. Всегда храните плоды шиповника в темном месте в тонких полотняных мешочках или стеклянных банках, так он дольше сохранит полезные свойства. Будьте здоровы!
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