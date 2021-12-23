Лучшие советы по укреплению здоровья сердца

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Начните Новый год с более внимательного отношения к работе сердца. Эти советы, которые несложно выполнить, помогут защитить один из самых важных органов нашего тела.Ешьте больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и пищи с высоким содержанием клетчатки. Старайтесь готовить дома, так как эти блюда содержат меньше полиненасыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Ешьте свежеприготовленную пищу, а количество соли ограничьте до 2 г в день. Поддерживайте здоровый вес, учитывая потребляемые калории и выполняя физические упражнения.Рыба и курица один или два раза в неделю очень полезны для сердца. Также в день рекомендуется съедать не более двух яиц, а вот от красного мяса лучше воздерживаться. Избегайте употребления безалкогольных напитков, которые содержат много сахара. Сражайтесь с сидячим образом жизни, ходите пешком хотя бы 40 минут в день. Бросьте курить и следите за тем, чтобы не стать пассивным курильщиком.Одного избавления от лишнего веса недостаточно. Очень хорошо, если вы сможете уменьшить уровень стресса. Для этого практикуйте йогу, слушайте музыку, медитируйте, устраивайте себе дни психологической разгрузки еженедельно. Давайте сердцу работать более спокойно и уверенно, чего можно добиться, если выполнять эти несложные рекомендации.