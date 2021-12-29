Назван орех, уменьшающий показатели холестерина

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Высокий уровень холестерина чреват серьёзными проблемами сердечно-сосудистой системы. Однако грецкие орехи не только помогают контролировать этот показатель, но и улучшают его.Холестерин - это молекула, которая присутствует в нашем кровотоке. Она необходима для создания здоровых клеток, но повышенный уровень холестерина увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов. Из-за высокого показателя холестерина в сосудах образовываются жировые отложения, растёт артериальное давление, что усугубляет риск тяжелых болезней, включая инфаркты и инсульты.Всё больше научных данных свидетельствуют о способности грецких орехов защищать от болезней сердца благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3. Активное потребление грецких орехов связано с низкой заболеваемостью и смертностью от атеросклероза, ишемической болезни сердца и аритмии. Испанские учёные из Клиники Барселона недавно доказали, что полстакана грецких орехов в день уменьшают уровень холестерина приблизительно на 8,5%, что сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Этот вывод был сделан на основе исследования с участием 628 взрослых, половина из которых дополнительно к своему питанию получала грецкие орехи. В этой группе также отмечалось умеренное снижение уровня липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина через два года.