Без вреда для здоровья: ликвидируем последствия праздников для фигуры

На Новый год мы всегда позволяем себе расслабиться. Особенно это касается питания. Но если вы после праздников обнаружите, что поправились на несколько кило, вам просто необходима диета 5:2 – простой способ сохранить талию без вреда для здоровья.Что представляет собой диета 5:2Принцип этой диеты прост: вы выбираете 2 непоследовательных дня недели, в которые ограничиваете свой рацион 500 ккал/день (для женщин) и 600 ккал/день (для мужчин). В останольное время вы можете позволять любые гастрономические излишества, но, разумеется, с умом. Пробовать и есть можно все, главное – соблюдать маленькие порции. Концепция этого ограничения в питании заставит ваш организм перейти в "режим восстановления" после тяжелых дней и позволит ему расслабиться без накопления жира, как в случае "режима запаса", когда мы полностью отказываемся от пищи. Такая диета позволит телу восстановить поврежденные клетки, а это требует больших затрат энергии.Диета 5:2 давно заработала себе безупречную репутацию не только в качестве невероятно простого способа удержания желаемой массы тела. Согласно последним исследованиям, подобный принцип питания способен увеличить продолжительность жизни и снизить риск возникновения болезни Паркинсона и Альцгеймера.Какие продукты можно есть в "дни ограничений"? Мы подготовили несколько вариантов для каждого приема пищи:Завтракбанан (90 ккал)отварное яйцо (89 ккал)легкий йогурт (89 ккал)апельсин (59 ккал)белковый омлет (34 ккал)яблоко (53 ккал)45 грамм отрубей (166 ккал)несколько сухариков или хлебцов (67 ккал)Обедкусочек копченного лосося с 2 хлебцами (48 ккал)овощной суп (96 ккал)салат с тунцом (175 ккал)небольшой кусочек пирога (138 ккал)Ужинотварное нежирное мясо (195 ккал) или куриная грудинка (162 ккал)полукопченый лосось (185 ккал)горошек (38 ккал)38 граммов сыра фета (100 ккал)тушенные овощи (90 ккал)спаржа (50 ккал)Также в течение дня важно выпивать не менее 1,5 воды без газа.