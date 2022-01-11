Диетологи назвали продукты, которые «тормозят» процесс похудения
Диетологи из США назвали самые вредные продукты для тех, кто стремится похудеть. Прежде всего, желающим сбросить вес следует отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре продуктов, заменителей сахара и продуктов с малым содержанием клетчатки.
Диетолог Джинань Банна напоминает, что белый хлеб – один из главных врагов для тех, кто хочет похудеть.
«Белый хлеб не насытит вас надолго, потому что в нем нет клетчатки. Скорее всего, вы начнете потреблять больше калорий, чем нужно, если оставите его в рационе. Чтобы не набирать лишний вес, лучше есть цельнозерновой хлеб», — сказала Банна.
Она также предостерегла от употребления жареных в большом количестве масла или во фритюре: «Жареные продукты очень калорийны, а вы полнеете, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете».
Банна сослалась на исследования британских коллег, установивших, что людям с генетической склонностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.
Диетолог Джанет Коулман рассказала, что заменители сахара могут помешать идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий.
«Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению», – считает Коулман.
Ее коллега Кара Ландау отметила, что во время похудения следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы или, например, картофельные чипсы.
«Клетчатка медленно проходит желудочно-кишечным трактом, и употребляющие ее в достаточном количестве люди дольше остаются сытыми и не склонны к перееданию», — отметила Ландау.
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