Диетологи назвали продукты, которые «тормозят» процесс похудения

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Специалисты советуют исключить из рациона белый хлеб и жареное.Диетологи из США назвали самые вредные продукты для тех, кто стремится похудеть. Прежде всего, желающим сбросить вес следует отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре продуктов, заменителей сахара и продуктов с малым содержанием клетчатки.Диетолог Джинань Банна напоминает, что белый хлеб – один из главных врагов для тех, кто хочет похудеть.«Белый хлеб не насытит вас надолго, потому что в нем нет клетчатки. Скорее всего, вы начнете потреблять больше калорий, чем нужно, если оставите его в рационе. Чтобы не набирать лишний вес, лучше есть цельнозерновой хлеб», — сказала Банна.Она также предостерегла от употребления жареных в большом количестве масла или во фритюре: «Жареные продукты очень калорийны, а вы полнеете, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете».Банна сослалась на исследования британских коллег, установивших, что людям с генетической склонностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.Диетолог Джанет Коулман рассказала, что заменители сахара могут помешать идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий.«Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению», – считает Коулман.Ее коллега Кара Ландау отметила, что во время похудения следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы или, например, картофельные чипсы.«Клетчатка медленно проходит желудочно-кишечным трактом, и употребляющие ее в достаточном количестве люди дольше остаются сытыми и не склонны к перееданию», — отметила Ландау.