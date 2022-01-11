Ученые назвали главный ингредиент «эликсира молодости»

Мышление играет большую роль. Важно воспринимать свой возраст позитивно.Исследования показывают, что от того, как вы относитесь к процессу старения, зависит ваше здоровье. Если не считать себя молодым в старости, то это может привести к пагубным последствиям.Издание The Guardian опубликовало выдержку из новой книги Дэвида Робсона «Эффект ожидания: как ваш образ мышления может изменить вашу жизнь». Этот британский писатель специализируется на исследованиях человеческого мозга, тела и поведения. По его словам, если бы все люди старшего возраста приняли позитивное отношение к старости, это стало бы мощным «эликсиром жизни». Ссылаясь на разнообразные научные исследования автор утверждает, что люди, которые видят в процессе старения потенциал для личностного роста, как правило, имеют гораздо лучшее здоровье в свои 70, 80 и 90 лет, чем люди, которые связывают старение с беспомощностью и упадком жизненных сил. И это отражается на их здоровье и продолжительности жизни.«Наши мысли могут влиять на наше старение и долголетие», — говорит Робсон.Одним из исследований посвященных тому, что наше мышление влияет на нашу жизнь и процесс старения стал эксперимент психолога Эллен Лангер из Гарвардского университета. Еще в 1979 году она собрала группу 70-ти и 80-летних людей и отправила их на неделю в помещение монастыря, где были воссозданы предметы и общая атмосфера 1959 года. Все было подобрано с исторической точностью: музыка, фильмы, мебель, газеты и журналы. Лангер и ее коллеги просили участников эксперимента жить так, как будто это был 1959 год. Респондентам также два раза в день предлагали обсуждать текущие политические и спортивные события. Цель эксперимента состояла в том, чтобы пробудить у участников ощущение молодости используя все эти ассоциации.По итогам эксперимента, исследователи провели опрос, который показал, что у 63% респондентов изменилось восприятие своего возраста. Тесты показали, что у них стало острее зрение, а суставы стали более подвижными, так как некоторые воспаления, вызванные артритом, отступили.В другом исследовании, которое проводил Бекка Леви из Йельской школы общественного здравоохранения участвовали более 1000 человек из штата Огайо, США. В рамках исследования ученый проводил изучение восприятия старения и его влияние на продолжительность жизни.Средний возраст участников эксперимента составлял 63 года. В результате многолетнего эксперимента, который начался еще в 1975 году, Леви установил, что те люди, которые более позитивно относились к процессу старения прожили в среднем 22,6 года после начала исследования. А те, кто воспринимал старость, как завершающий этап жизни, прожили в среднем 15 лет.«Одно из недавних исследований также показывает, что существует связь между восприятием старения и риском развития болезни Альцгеймера. Те, кто позитивно относится к своему возрасту и не воспринимают старость, как конец своего жизненного пути, вдвое реже болеют Альцгеймером», — пишет в своей книге Робсон.Если человек считает себя в старости слабым и беспомощным и ни на что не способным, то это напрямую влияет на его физическое здоровье. Повышается риск быстрого развития сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, говорит Робсон.«Людям нужно переосмыслить представления о собственном старении. Различные исследования показывают, что наш образ мышления можно менять. Научившись отвергать фаталистические убеждения и ценить некоторые положительные изменения, которые происходят с возрастом, мы можем избежать стрессовых реакций, возникающих в результате воздействия негативных стереотипов о возрасте, и у нас может появиться больше мотивации тренировать свое тело и разум и жить полноценной жизнью», — пишет автор.