Врач Аскаров: молодость организма зависит от состояния сосудов

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Врач Азизхон Аскаров предупредил, что плохое состояние сосудов может способствовать преждевременному старению.В интервью кардиолога Азизхона Аскарова прозвучало мнение о том, что «молодость и способность организма переносить умственные и физические нагрузки напрямую зависят от состояния кровеносных сосудов, и биологический возраст людей не всегда соответствует «сосудистому возрасту».Врач уточнил, что форма, тонус, физические возможности организма во многом зависят от гладкости, эластичности, упругости сосудистой ткани. Также важно, чтобы сосуды не были подвержены атеросклерозу, при котором на их стенках образуются бляшки из холестериновых отложений. Еще один сосудистый фактор молодости организма – отсутствие воспалений.В свою очередь, сосудистые поражения могут способствовать развитию заболеваний, ассоциированных со старением.«Эндотелиальная дисфункция сосудов зачастую приводит к развитию артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, тромбозам, раннему атеросклерозу, слабоумию и слепоте», - заявил медик изданию «АиФ».Кардиолог Аскаров добавил, что продлить сосудам молодость можно за счет отказа от курения, минимизации потребляемого алкоголя, соблюдения здоровых привычек в питании. Что еще необходимо: достаточный сон, адекватная физическая активность, поддержание водного баланса.