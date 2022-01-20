Как распознать сердечную недостаточность?

Некоторые болезни не дают о себе знать явными симптомами и могут маскироваться. Заболевания сердца входят в число таких недугов. Вот как можно определить ранние симптомы.Сердечная недостаточность — это состояние, при котором сердце не может работать так эффективно, как раньше, и крови, которой оно перекачивает, недостаточно для полноценного функционирования организма. Как и с любым серьезным заболеванием, сердечную недостаточность важно обнаружить как можно раньше, чтобы ущерб нанесенный здоровью, был минимальным — и чтобы как можно скорее начать лечение. Вот несколько «тихих» признаков, которые могут предупреждать о том, что у вас развивается сердечная недостаточность — не пропустите их.ОдышкаПри сердечной недостаточности кровоснабжение внутренних органов снижается и им становится труднее работать. Одними из первых «перебои» замечают легкие — и мы получаем одышку даже при выполнении совсем простых действий, с которыми раньше справлялись буквально шутя. Поэтому если вы внезапно заметили у себя нечто подобное, постарайтесь как можно скорее обратиться к врачу.ОтёкиПри сердечной недостаточности ухудшается работа почек, которые не справляются с «утилизацией» соли и жидкости — и тело отвечает отеками, которые чаще всего образуются на ступнях и лодыжках. Привычная обувь становится теснее, а носки оставляют отпечатки резинки на коже? Обратитесь к кардиологу, это может быть серьезным симптомом!Кашель и хрипы в лёгкихКашель, особенно усиливающийся в положении лежа и по ночам — это очень серьезный признак, заметив который, нужно сразу обратиться к врачу. Дело в том, что при сердечной недостаточности в легких иногда скапливается жидкость, которая может привести к отеку — потенциально смертельному состоянию.УсталостьГоловокружение после подъема по лестнице, усталость после легкой уборки — не спешите списывать все эти симптомы на возраст или нагрузку. При сердечной недостаточности сердце, будучи не в состоянии перекачивать достаточно крови для нормальной работы жизненно важных органов, компенсирует недостачу, лишая питания мышцы. И мы чувствуем быструю утомляемость. Так что обязательно запишитесь к кардиологу, если справляться с повседневными задачами стало труднее, чем раньше.Проблемы с пищеварениемСнижение аппетита, чувство тошноты, расстройство желудка — все это может происходить из-за того, что органы пищеварительной системы не снабжаются кровью в достаточной степени. И это — признак развивающейся сердечной недостаточности.Учащённый пульсЧастота пульса — это один из трех важнейших параметров (наряду с кровяным давлением и уровнем сахара), которые важно постоянно контролировать, чтобы сохранять здоровье сердечно-сосудистой системы. Постоянно учащенный пульс говорит о том, что сердце испытывает повышенные нагрузки и очень нуждается в помощи.