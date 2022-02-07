Ученые: выявить проблемы с почками можно по простому анализу слюны

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Почки являются жизненно важными органами. Они очищают кровь и влияют на многие функции организма. Многие заболевания почек на первоначальной стадии имеют скрытое течение. Зачастую они обнаруживаются случайно при рутинном исследовании мочи или крови.Бразильский ученый, доктор Мария Рита Ортега Вега решила разработать совершенно новый метод раннего выявления заболеваний почек в Техническом университете Дрездена. Она ориентируется на изучение слюны. В частности, планируется создать наноструктурный электрохимический датчик на основе переходных металлов для обнаружения мочевины в слюне.«Наличие и количество мочевины в слюне может указывать на проблемы с почками. С таким датчиком пациенты и врачи могут быстро и без анализа крови получать надежные результаты. Для пациентов, у которых уже присутствует хроническая форма заболевания, эта технология поможет оценить эффективность диализа. Мы рассчитываем разработать специальный чувствительный материал», - рассказывает Вега.