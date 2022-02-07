Ученые: выявить проблемы с почками можно по простому анализу слюны
Бразильский ученый, доктор Мария Рита Ортега Вега решила разработать совершенно новый метод раннего выявления заболеваний почек в Техническом университете Дрездена. Она ориентируется на изучение слюны. В частности, планируется создать наноструктурный электрохимический датчик на основе переходных металлов для обнаружения мочевины в слюне.
«Наличие и количество мочевины в слюне может указывать на проблемы с почками. С таким датчиком пациенты и врачи могут быстро и без анализа крови получать надежные результаты. Для пациентов, у которых уже присутствует хроническая форма заболевания, эта технология поможет оценить эффективность диализа. Мы рассчитываем разработать специальный чувствительный материал», - рассказывает Вега.
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