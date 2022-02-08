Как на организм повлияет ежедневное употребление чеснока

Чеснок — по праву считается суперпродуктом, у него множество полезных свойств.Но это не значит, что чесноком можно злоупотреблять. Потому что у него есть и противопоказания. Прямо, как у лекарств. Разбираемся, кому можно есть чеснок, кому нельзя, а кому лучше подходить к этому продукту с осторожностью. И что будет с нами (при условии, что мы абсолютно здоровы), если мы будем есть чеснок каждый день.Удивительно, но понятие «злоупотреблять» можно отнести не только к психоактивным веществам, но и ко многим продуктам, в том числе — чесноку. И это при том, что чеснок очень полезен, если есть его в меру.Почему чеснок полезенНачнём с этого. Иначе, зачем бы нам терпеть его, не самый аристократический запах, и ядрёную горечь? Чем же так полезен чеснок?Когда вам будут называть какой-то продукт «кладовой природы», обязательно сравните его с чесноком. Потому что в его состав входят почти все необходимые нам витамины: бета каротин, С, Е, К, В1, В2, В4, В5, В6, В9, никотиновая кислота и ниацин.А также минералы: калий, хлор, кальций, фосфор, кремний, сера, натрий, магний, алюминий, цинк, бор, хром, ванадий, фтор, железо, селен, йод, рубидий, кобальт, никель, литий, молибден, медь, марганец. В общей сложности, в чесноке «утрамбовано» около 400 незаменимых для человеческого организма микроэлементов, органических кислот и витаминов.Чем будет, если есть чеснок каждый деньЕсть чеснок каждый день (в умеренных количествах) советуют не зря, о его полезных свойствах известно с древности, ещё Гиппократ прописывал его больным.Иммунитет станет крепчеНаверное многие из вас помнят, как чеснок нарезали на дольки и оставляли в воде на блюдечках в детских садах во время вспышек ОРВИ. Доказано: чеснок укрепляет иммунную систему. В его состав входит аллицин — элемент, который известен своими противовоспалительными свойствами.Причём, аллицин быстро высвобождается при нарезании или раздавливании чеснока, но разрушается при нагревании, поэтому, для поднятия иммунитета советуют есть чеснок, который не подвергался тепловой обработке.Нервы тожеА это в наше время, чуть ли не самое главное условие для крепкого здоровья. Вы же помните, что «все болезни от нервов»? Так вот, благодаря содержанию в чесноке витамина B6, который необходим для нормальной работы центральной и периферической нервных систем, этот суперфуд поможет вам стать спокойнее.Чеснок помогает сбросить весВсё то, что жжёт вашу слизистую рта, когда вы выпаетесь разжевать дольку сырого чеснока — состоит из элементов, которые стимулируют ваш метаболизм. И сжигание жира — соответственно.Этот овощ прекрасно расщепляет и сжигает подкожный жир, а также — стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Ну, и бонусом, ко всему прочему, идёт мочегонный эффект чеснока, который помогает быстро вывести лишнюю жидкость из организма.Улучшится работа ЖКТНесмотря на то, что чеснок — очень острый овощ, он благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Если вы будете есть его каждый день, ваш организм начнёт активнее вырабатывать желудочный сок, микрофлора кишечника стабилизируется. Кроме того, чеснок улучшает аппетит.Чеснок помогает избавиться от токсиновИ это тоже, доказанное свойство чеснока. Этот овощ содержит большое количество антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, а также помогает выводить шлаки, канцерогены и токсины.Снизится количество «вредного» холестеринаУ людей, регулярно употребляющих в пищу чеснок, снижается количество «вредного» холестерина в крови, что, естественно, хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы. По некоторым данным, уже через три месяца постоянного введения чеснока в рацион, концентрация «вредного» холестерина в крови падает на 10-12%.Помогает в профилактике артритовЗдесь всё дело в том, что элементы, содержащиеся в чесноке, замедляют отложение солей в организме, защищают суставы и хрящи от воспалений. Поэтому, если вас беспокоят проблемы с суставами, вам стоит включить чеснок в рацион.Сколько чеснока в день можно съедатьКак мы уже упоминали вначале, для того, чтобы чтобы чеснок принёс пользу организму, злоупотреблять им не нужно. Диетологи рекомендуют ежедневно есть от одного до трёх зубчиков свежего чеснока.Хотя, в других культурах допускается гораздо большая ежедневная доза этого овоща и люди не испытывают при этом никакого дискомфорта. Так, корейцы, итальянцы и китайцы каждый день съедают с пищей, примерно, по 8-12 зубчиков чеснока.Когда чеснок противопоказанЧеснок известен тем, что может стать триггером аллергии на пряности. Поэтому аллергикам нужно быть с ним очень осторожными. Также рекомендуется не есть этот овощ людям с некоторыми заболеваниями ЖКТ, язвой, нарушениями свертываемости крови, пониженным давлением и геморроидальными кровотечениями.Чем перебить запах чеснокаЗапах у чеснока, конечно, более чем специфический. Не всем нравится. Перебить его можно, пожевав базилик, петрушку или лавровый лист. Или кофейные зёрна…А вообще, вспомните: почти во всех книгах и фильмах про вампиров, говорится, что чеснок — лучшее средство от нечисти. Так что если у вас сегодня было ощущение, что кто-то, без зазрения совести, пил вашу кровь… То — поешьте чеснока! И пусть только попробует подойти!