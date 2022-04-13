Психолог Лабковский назвал признак, который отличает настоящую депрессию от обычной хандры

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По словам специалиста, далеко не всегда депрессия делает человека грустным и пессимистичным. Нередко болезнь убивает вообще все эмоции — в том числе и отрицательные.Каждому человеку свойственно грустить: даже самые неисправимые оптимисты не могут радоваться постоянно. Однако между хандрой и естественной реакцией на печальные события и тяжелой депрессией есть существенная разница. Если в первом случае человек может развеселиться самостоятельно, то во втором речь идет о болезни, которую нужно лечить у специалиста.Как не перепутать хандру и депрессию? Об этом рассказал популярный психолог Михаил Лабковский.Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.По словам специалиста, один из самых распространенных симптомов депрессии — ощущение пустоты. Многие думают, будто бы депрессия — это когда человек грустит, плачет и на все смотрит с пессимистической точки зрения.Однако на самом деле это не так. Очень часто депрессия проявляет себя совсем по-другому: человек просто перестает что-либо чувствовать. Он не испытывает ни радости, ни печали. Он не злится и не расстраивается. Внутри только пустота.По словам Лабковского, эта пустота часто приходит в ответ на слишком бурные чувства.- Вы устали злиться, торговаться, воевать со своими обидчиками и поняли, что проиграли, — говорит психолог в своем телеграм-канале.После этого человек может столкнуться с тем, что его страдания никто не возместит — и прощения за причиненный вред никто не попросит.Депрессию, которая появляется в ответ на тяжелое событие, называют реактивной.?Что делать тем, кто столкнулся с такой проблемой? Идти к психологу или психиатру за квалифицированной помощью.Основные признаки депрессииКакие еще признаки депрессии существуют? По словам Лабковского, человек с депрессией нередко подавлен, чувствует полное отсутствие энергии. Ему кажется, будто он уже не может получать удовольствие. Нередко у страдающих депрессией появляются проблемы с аппетитом и либидо.Кроме того, вместе с депрессией часто приходит бессонница — или же наоборот, человек начинает спать слишком много. В некоторых случаях депрессия дает о себе знать через непривычную гиперактивность.Страдающий от этого расстройства нередко испытывает вину и стыд — причем и сам при этом не понимает, за что именно. Наконец, один из самых тревожных звоночков, свидетельствующий, что ваше ментальное здоровье явно не в порядке — желание умереть.