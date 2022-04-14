Кардиолог Бродовская рассказала, по каким анализам можно определить свой биологический возраст

Выглядеть на свой возраст — хорошо, а казаться моложе — еще лучше. Однако внешность — лишь «верхушка айсберга» под названием старость. Ведь дело не только в морщинах и седине.Старение организма — комплексный процесс. Список всего того, что может влиять на скорость этого процесса, достаточно большой. Вот лишь некоторые факторы:генетические (наследственность),средовые (например, санитарное состояние воды или воздуха),экологические (характер и калорийность питания, употребление алкоголя, курение),индивидуальные (например, насилие в семье или посттравматическое стрессовое расстройство).Поэтому иногда вовсе неважно, что написано в паспорте — определяющим показателем, как быстро уйдет молодость и как долго вы сможете прожить, будет ваш биологический возраст.Определить темп старения можно, если сравнить биологический возраст (БВ) с «паспортным» (ПВ). Возможны следующие варианты:физиологический (БВ=ПВ)замедленный (БВПВ)Для исследования темпов старения и определения биологического возраста специалисты используют показатели, которые позволяют объективно измерить и оценить нормальные физиологические, патологические процессы и фармакологические ответы на терапевтическое вмешательство. Такие показатели называют биомаркерами.Биомаркеры старенияКак рассказала врач-кардиолог, эксперт в области биогеронтологии Татьяна Бродовская, самые распространенные биомаркеры — внешние проявления. Всем известно, что с возрастом седеют волосы, на лице появляются морщины и пигментация кожи, меняется овал лица.Доктор медицинских наук, доцент Уральского государственного медицинского университета. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии, контролю биологического возраста- В зависимости от особенностей внешнего старения выделяют несколько вариантов старения: деформационный, мелкоморщинистый, усталый, мышечный, смешанный. Считается, что они отражают наиболее вовлеченные в процесс старения внутренние органы и системы. Так например, деформационный вариант старения свойственен людям с преимущественным старением сердечно-сосудистой системы.Для оценки темпа старения сосудов используются такие биомаркеры, как толщина стенки артерий (комплекс интима-медиа), тип деформации сосудов (ремоделирования сосудов), жесткость сосудистой стенки, наличие атеросклеротических бляшек в артериях. Темп старения сердца определяется по толщине его стенок, массы миокарда, объема левого предсердия, состояния систолической и диастолической функций сердца, — разъясняет Татьяна Бродовская.Для определения биологического возраста часто используются лабораторные биомаркеры — по анализу крови. Они показывают состояние:обмена жиров — холестерин, липиды низкой и высокой плотности,углеводного обмена — глюкоза крови, гликированный гемоглобин,белкового обмена — общий белок крови, креатинин, мочевина,системы кроветворения — гемоглобин, эритроцитарные индексы, содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов,свертывающей системы крови — фибриноген, протромбин,репродуктивной сферы: у мужчин — тестостерон и лютеинизирующий гормон, у женщин — эстроген и фолликулостимулирующий гормон,регуляции гипоталамо-гипофизарной оси — инсулинподобный фактор роста, соматотропный гормон,темпа иммунного старения — интерлейкины, белки теплового шока, белки воспаления.- Известно, что с возрастом увеличивается уровень гликированного гемоглобина, общего холестерина, триглицеридов, липидов низкой плотности, липопротеина альфа, креатинина, мочевины, маркеров воспаления.И, наоборот, снижаются показатели липидов высокой плотности, мышечной массы и силы, выносливости, балансировки, когнитивные способности, содержание белка в крови, фильтрационная способность почек, гемопоэз, самооценка состояния здоровья. В недавнем исследовании было показано, что уже в возрасте 28-32 лет можно установить первые признаки ускоренного темпа старения, — добавляет специалист.Для оценки темпа старения опорно-двигательного аппарата используются функциональные тесты, которые показывают:стато-координаторную способность (например, балансировочный тест, скорость ходьбы),данные состава тела (мышечная масса, мышечная сила),минеральную плотность кости (денситометрия).О старении дыхательной системы скажут такие показатели, как:насыщенность крови кислородом,жизненная емкость легких,объем форсированного выдоха.Биологический возраст высшей нервной системы можно оценить по данным когнитивных тестов. Среди них:тест «Часы»,краткая шкала оценки психического статуса (MMSE),тест на оценку личностной реактивности.Тест «Часы»Он простой, но информативный. Человека просят нарисовать циферблат и изобразить стрелками определенное время. Предполагается, что здоровый человек без проблем сможет их нарисовать.Ошибки в рисунке говорят о возможных когнитивных нарушениях, зрительно-пространственном дефиците. Например, одни рисуют часовую и секундную стрелки одинаковой длины, другие — неправильно располагают цифры, пропускают их или меняют местами.- В настоящее время считается, что «золотым стандартом» оценки биологического возраста является определение метилирования ДНК (метилирование ДНК — модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК — Прим. ред.). Пока оно не нашло широкого применения в клинической практике и в основном имеет академическое значение. Тем не менее, многие из перечисленных биомаркеров доступны к определению, в том числе по полису ОМС. Так, большинство медицинских стандартов и клинических рекомендаций предусматривают бесплатный общий анализ крови, биохимическое исследование крови, определение некоторых гормонов, а также проведение специальных исследований по показаниям — УЗИ, спирография и так далее, — заключила Татьяна Бродовская.По словам эксперта по биогеронтологии, на сегодня существуют разные «часы» определения биологического возраста. К примеру,метод Войтенко,метод Белозеровой,метод Хорвата,метод Ханнума,метод Левина,DunedinPoAm.Как замедлить старение без лекарств: 4 простых совета от специалистаСоблюдайте калорийность и рацион питания;Откажитесь от курения;Будьте активны — социально, физически и умственно;Позволяйте себе немного красного вина. Наблюдение за долгожителями «голубых зон» (это 9 регионов в мире, где отмечено рекордное количество долгожителей) позволяет предполагать, что защитное воздействие на темп старения может оказывать употребление небольших доз этого напитка.