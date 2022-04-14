Кардиолог Бродовская рассказала, по каким анализам можно определить свой биологический возраст
Старение организма — комплексный процесс. Список всего того, что может влиять на скорость этого процесса, достаточно большой. Вот лишь некоторые факторы:
генетические (наследственность),
средовые (например, санитарное состояние воды или воздуха),
экологические (характер и калорийность питания, употребление алкоголя, курение),
индивидуальные (например, насилие в семье или посттравматическое стрессовое расстройство).
Поэтому иногда вовсе неважно, что написано в паспорте — определяющим показателем, как быстро уйдет молодость и как долго вы сможете прожить, будет ваш биологический возраст.
Определить темп старения можно, если сравнить биологический возраст (БВ) с «паспортным» (ПВ). Возможны следующие варианты:
физиологический (БВ=ПВ)
замедленный (БВПВ)
Для исследования темпов старения и определения биологического возраста специалисты используют показатели, которые позволяют объективно измерить и оценить нормальные физиологические, патологические процессы и фармакологические ответы на терапевтическое вмешательство. Такие показатели называют биомаркерами.
Биомаркеры старения
Как рассказала врач-кардиолог, эксперт в области биогеронтологии Татьяна Бродовская, самые распространенные биомаркеры — внешние проявления. Всем известно, что с возрастом седеют волосы, на лице появляются морщины и пигментация кожи, меняется овал лица.
Доктор медицинских наук, доцент Уральского государственного медицинского университета. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии, контролю биологического возраста
- В зависимости от особенностей внешнего старения выделяют несколько вариантов старения: деформационный, мелкоморщинистый, усталый, мышечный, смешанный. Считается, что они отражают наиболее вовлеченные в процесс старения внутренние органы и системы. Так например, деформационный вариант старения свойственен людям с преимущественным старением сердечно-сосудистой системы.
Для оценки темпа старения сосудов используются такие биомаркеры, как толщина стенки артерий (комплекс интима-медиа), тип деформации сосудов (ремоделирования сосудов), жесткость сосудистой стенки, наличие атеросклеротических бляшек в артериях. Темп старения сердца определяется по толщине его стенок, массы миокарда, объема левого предсердия, состояния систолической и диастолической функций сердца, — разъясняет Татьяна Бродовская.
Для определения биологического возраста часто используются лабораторные биомаркеры — по анализу крови. Они показывают состояние:
обмена жиров — холестерин, липиды низкой и высокой плотности,
углеводного обмена — глюкоза крови, гликированный гемоглобин,
белкового обмена — общий белок крови, креатинин, мочевина,
системы кроветворения — гемоглобин, эритроцитарные индексы, содержание эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов,
свертывающей системы крови — фибриноген, протромбин,
репродуктивной сферы: у мужчин — тестостерон и лютеинизирующий гормон, у женщин — эстроген и фолликулостимулирующий гормон,
регуляции гипоталамо-гипофизарной оси — инсулинподобный фактор роста, соматотропный гормон,
темпа иммунного старения — интерлейкины, белки теплового шока, белки воспаления.
- Известно, что с возрастом увеличивается уровень гликированного гемоглобина, общего холестерина, триглицеридов, липидов низкой плотности, липопротеина альфа, креатинина, мочевины, маркеров воспаления.
И, наоборот, снижаются показатели липидов высокой плотности, мышечной массы и силы, выносливости, балансировки, когнитивные способности, содержание белка в крови, фильтрационная способность почек, гемопоэз, самооценка состояния здоровья. В недавнем исследовании было показано, что уже в возрасте 28-32 лет можно установить первые признаки ускоренного темпа старения, — добавляет специалист.
Для оценки темпа старения опорно-двигательного аппарата используются функциональные тесты, которые показывают:
стато-координаторную способность (например, балансировочный тест, скорость ходьбы),
данные состава тела (мышечная масса, мышечная сила),
минеральную плотность кости (денситометрия).
О старении дыхательной системы скажут такие показатели, как:
насыщенность крови кислородом,
жизненная емкость легких,
объем форсированного выдоха.
Биологический возраст высшей нервной системы можно оценить по данным когнитивных тестов. Среди них:
тест «Часы»,
краткая шкала оценки психического статуса (MMSE),
тест на оценку личностной реактивности.
Тест «Часы»
Он простой, но информативный. Человека просят нарисовать циферблат и изобразить стрелками определенное время. Предполагается, что здоровый человек без проблем сможет их нарисовать.
Ошибки в рисунке говорят о возможных когнитивных нарушениях, зрительно-пространственном дефиците. Например, одни рисуют часовую и секундную стрелки одинаковой длины, другие — неправильно располагают цифры, пропускают их или меняют местами.
- В настоящее время считается, что «золотым стандартом» оценки биологического возраста является определение метилирования ДНК (метилирование ДНК — модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК — Прим. ред.). Пока оно не нашло широкого применения в клинической практике и в основном имеет академическое значение. Тем не менее, многие из перечисленных биомаркеров доступны к определению, в том числе по полису ОМС. Так, большинство медицинских стандартов и клинических рекомендаций предусматривают бесплатный общий анализ крови, биохимическое исследование крови, определение некоторых гормонов, а также проведение специальных исследований по показаниям — УЗИ, спирография и так далее, — заключила Татьяна Бродовская.
По словам эксперта по биогеронтологии, на сегодня существуют разные «часы» определения биологического возраста. К примеру,
метод Войтенко,
метод Белозеровой,
метод Хорвата,
метод Ханнума,
метод Левина,
DunedinPoAm.
Как замедлить старение без лекарств: 4 простых совета от специалиста
Соблюдайте калорийность и рацион питания;
Откажитесь от курения;
Будьте активны — социально, физически и умственно;
Позволяйте себе немного красного вина. Наблюдение за долгожителями «голубых зон» (это 9 регионов в мире, где отмечено рекордное количество долгожителей) позволяет предполагать, что защитное воздействие на темп старения может оказывать употребление небольших доз этого напитка.
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