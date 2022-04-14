В Роскачестве выяснили, в каких напитках кальция больше, чем в молоке

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Коровье молоко считается одним из основных источников кальция, необходимого для здоровья костей, зубов, мышц. Но, оказывается, и среди растительных аналогов можно найти напитки, в которых минерала ничуть не меньше.Обычно растительные аналоги молока покупают вегетарианцы, а также люди с непереносимостью молочного белка, лактозы или те, кто сидит на диете. Роскачество изучило состав 31 торговой марки популярных у россиян марок кокосовых, овсяных и соевых напитков. В частности, эксперты хотели выяснить, сколько в них кальция. Ведь любители коровьего молока часто приводят довод, что это один из главных источников жизненно необходимого минерала. Впрочем, кальцием богато не только молоко.Сколько кальция в молокеСуточная норма кальция для взрослого человека составляет от 1000–1200 мг. К примеру, в 100 г коровьего молока содержится 120 мг кальция. По словам специалистов Роспотребнадзора, кальций из молока хорошо усваивается благодаря лактозе, хотя у некоторых людей есть ее непереносимость.Кроме молока, богатыми на кальций считаются и другие продукты:сыры,йогурт,орехи и сухофрукты,фасоль и бобы,зеленые овощи и травы,злаки и зерновые,сывороточный белок,яичная скорлупа.Результаты нового исследования Роскачества показали: есть растительные напитки, в которых кальция не меньше, чем в самом молоке. Правда, для этого производители их дополнительно обогащают.Больше всего кальция специалисты обнаружили:среди кокосовых напитков в Velle (144,56 мг/100 г),среди овсяных — тоже в Velle (144,2 мг/100 г),среди соевых — в HoReCa Green Milk (126,45 мг/100 г).Меньше всего минерала было:среди кокосовых — в Chaokoh (69,8 мг/100 г),среди овсяных — в Riso Scotti (68,97 мг/100 г),среди соевых — в Alce Nero (22,36 мг/100 г).В то же время, по словам врача-гастроэнтеролога Натальи Гронской, количество кальция не так важно, как сочетание группы компонентов.Врач-гастроэнтеролог, диетолог- Для усвоения кальция нужны фосфор, витамин Д, А, магний — эти компоненты помогают кальцию встроиться в костную ткань. Говоря о растительных напитках, следует отметить, что в них также содержатся кальций, магний и другие микроэлементы. При этом кальция содержится меньше, чем в молоке, поэтому производители растительных напитков дополнительно обогащают напитки кальцием. Но еще раз повторю, что для усвоения кальция важно не столько его количество в продукте, сколько сочетание группы компонентов, которые помогают организму усваивать этот микроэлемент, — отметила Наталья Гронская.А в четырех марках напитков информация о содержании кальция на этикетке не соответствовала действительности. Как поясняют в Роскачестве, у соевых напитков «Овсяша» и Alpro, Alce Nero (Италия) в маркировке было указано, что кальция 120 мг/100 г, а на самом деле его оказалось всего 66,35 мг, 98,6 мг и 22,36 мг соответственно. Еще один производитель, наоборот, занизил цифры — в кокосовом напитке Chaokoh кальция обнаружили 69,8 мг/100 г, хотя на упаковке было заявлено 3,75 мг/100 г.КстатиВ России растительные напитки не могут называться молоком. Согласно Техрегламенту ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», «молоко — продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него».Между тем, 18 торговых марок из 31-й, принимавших участие в исследовании Роскачества, использовали в наименовании или на этикетке термин «молоко» (или отсылку на него).А что с глютеном и лактозой?Действительно, некоторые покупают растительное «молоко» только лишь потому, что страдают непереносимостью лактозы (молочный сахар) или глютена (белок, содержащийся в злаковых культурах).Как показало исследование, производители большинства напитков честно пишут на этикетке, есть или нет внутри глютен или лактоза. Правда, в составе пяти овсяных напитков («Здоровое меню», «Овсяша», Alpro, Riso Scotti, Take a Bite) специалисты все-таки нашли небольшое количество глютена. Но отметили, что это не считается нарушением, так как производитель не указал в маркировке, что в продукте сам глютен не содержится.Руководитель проекта Некоммерческой организации «Российский союз производителей соков» (?РСПС), вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков.- В овсяном напитке с большей долей вероятности может присутствовать глютен, так как овес его все-таки содержит, хотя и в количествах, намного меньших, чем пшеница, рожь или ячмень. Следовательно, такой напиток не подходит тем, кто придерживается безглютеновой диеты или страдает целиакией. По законодательству производитель не обязан дополнительно уведомлять покупателя о возможном содержании глютена в продукте, если в его составе уже указан сам злак или продукты его переработки. Но производитель может дополнительно разместить надпись «Не содержит глютена», если зерновые компоненты, которые он использовал, его не содержат, или глютен был удален, — уточняет Людмила Хомич.