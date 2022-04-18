7 плюсов для здоровья от лимонной воды
Способствует пищеварению
Вообще кислота помогает расщеплять пищу. Вот почему ее так много в наших желудках. Лимонная кислота может быть особенно полезна для восполнения уровня желудочной кислоты, который имеет тенденцию снижаться с возрастом.
Помогает избежать обезвоживания
Большинство из нас не пьет достаточно воды. Ежедневная привычка пить воду с лимоном — простой способ провести день с пользой. Как узнать, достаточно ли вы пьете? Если ваша моча почти прозрачная, значит воды достаточно.
Помогает худеть
Мы – рабы своих привычек. И все же подумайте о последствиях замены утреннего чая или кофе водой с лимоном. Не на один раз, а, может быть, на 20 раз в месяц — и умножьте это на 10 лет. Ваша талия скажет вам спасибо.
Предотвращает окисление
Как и все продукты, лимоны содержат фитонутриенты, защищающие организм от болезней. Они обладают мощными антиоксидантными свойствами, которые предотвращают повреждения клеток от окисления — того же механизма, который вызывает ржавчину.
Обеспечивает здоровую дозу витамина С
Добавьте сок половинки лимона в воду – это включение всего 6 калорий в рацион. Но одновременно с этим вы будете получать более одной шестой дневной нормы витамина С, который необходим для защиты клеток от повреждения и восстановления после повреждений.
Обеспечивает повышение уровня калия
Ваше тело не может функционировать без калия. Он необходим для нервно-мышечной связи, транспортировки питательных веществ и вывода отходов, а также для регуляции артериального давления. Фрукты и овощи являются важными источниками калия.
Помогает предотвратить образование камней в почках
Лимонная вода помогает предотвратить камни у тех, кто имеет дефицит цитрата в моче (форма лимонной кислоты). Что еще более важно, увеличение количества жидкости помогает предотвратить обезвоживание — распространенную причину образования камней в почках.
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