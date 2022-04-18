7 плюсов для здоровья от лимонной воды

Даже самые незначительные изменения в распорядке дня могут оказать большое влияние на здоровье. Например, привычка пить лимонную воду.Способствует пищеварениюВообще кислота помогает расщеплять пищу. Вот почему ее так много в наших желудках. Лимонная кислота может быть особенно полезна для восполнения уровня желудочной кислоты, который имеет тенденцию снижаться с возрастом.Помогает избежать обезвоживанияБольшинство из нас не пьет достаточно воды. Ежедневная привычка пить воду с лимоном — простой способ провести день с пользой. Как узнать, достаточно ли вы пьете? Если ваша моча почти прозрачная, значит воды достаточно.Помогает худетьМы – рабы своих привычек. И все же подумайте о последствиях замены утреннего чая или кофе водой с лимоном. Не на один раз, а, может быть, на 20 раз в месяц — и умножьте это на 10 лет. Ваша талия скажет вам спасибо.Предотвращает окислениеКак и все продукты, лимоны содержат фитонутриенты, защищающие организм от болезней. Они обладают мощными антиоксидантными свойствами, которые предотвращают повреждения клеток от окисления — того же механизма, который вызывает ржавчину.Обеспечивает здоровую дозу витамина СДобавьте сок половинки лимона в воду – это включение всего 6 калорий в рацион. Но одновременно с этим вы будете получать более одной шестой дневной нормы витамина С, который необходим для защиты клеток от повреждения и восстановления после повреждений.Обеспечивает повышение уровня калияВаше тело не может функционировать без калия. Он необходим для нервно-мышечной связи, транспортировки питательных веществ и вывода отходов, а также для регуляции артериального давления. Фрукты и овощи являются важными источниками калия.Помогает предотвратить образование камней в почкахЛимонная вода помогает предотвратить камни у тех, кто имеет дефицит цитрата в моче (форма лимонной кислоты). Что еще более важно, увеличение количества жидкости помогает предотвратить обезвоживание — распространенную причину образования камней в почках.