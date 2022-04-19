Названы способы улучшить необходимый для организма глубокий сон

Генеральный директор компании, занимающейся продажей матрасов и кроватей, объяснил необходимость глубокого сна и назвал способы его улучшить.Стив Адамс объяснил, что сон делится на медленный (NREM — non-rapid eye movement) и быстрый (REM — rapid eye movement). Как правило, глубокий сон наступает на последней, третьей стадии медленного сна. Считается, что именно тогда происходят важные для организма процессы: регенерация и рост тканей и выработка важных гормонов, таких как гормон роста и тестостерон. Головной мозг «перезагружается», выводя накопленные за день продукты распада. Кроме того, в этот период происходит перенос информации из краткосрочной памяти в долгосрочную.