Можно ли запивать лекарства чаем

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Чай и лекарства, носки и сандалии, дельфин и русалка — всё это не про счастливые пары. Но если одни препараты всё же не вступают в конфликт с напитком, то другие стоит запивать строго водой по инструкции.Какие компоненты чая вступают в реакцию с препаратамиЧёрный, белый, красный, зелёный — каким бы ни был чай, его делают из китайской камелии. Цвет напитка зависит от степени ферментации листьев. Наиболее чувствительные к лекарствам вещества чая — это кофеин, катехин и некоторые минеральные вещества.КофеинДве чашки чёрного чая содержат столько же кофеина, сколько стаканчик сваренного кофе. В случае с растворимым вариантом разница по количеству кофеина ещё меньше — одну чашку кофе быстрого приготовления можно заменить полуторной порцией чая. Зелёный бодрит меньше, потому что содержит 28 мг кофеина (в чёрном 47 мг).Кофеин стимулирует центральную нервную систему и усиливает выработку дофамина, помогает снять усталость, повышает внимание и концентрацию — полезный компонент диеты в умеренных количествах. Но чрезмерное употребление кофеина может вызывать изжогу и расстройство желудка, так как он провоцирует выработку кислоты в желудке. А ещё любители выпить более шести чашек кофе (или 10–12 кружек чая) в день рискуют заработать бессонницу, повышенное давление, проблемы с сердцем и головные боли.Флавоноиды и L?теанинЧай богат флавоноидами. Это один из видов антиоксидантов, отвечающих за аромат напитка. Благодаря флавоноидам чай может быть полезен в профилактике некоторых видов рака, сердечно?сосудистых заболеваний и кариеса. Катехины — основные флаванолы зелёного чая. Им приписывают противогрибковые, антиканцерогенные и противовирусные свойства.Нервная система чутко реагирует и на главную чайную аминокислоту — L?теанин. Он может повышать концентрацию внимания и вместе с кофеином способен усиливать мозговую активность. А ещё L?теанин имеет успокаивающие и антистрессовые свойства, которые часто приписывают чаю.Но если вам кажется, что листовой напиток сам по себе может служить лекарством, то вы ошибаетесь. Например, зелёный чай не одобрен FDA в качестве лекарственного средства, хотя употреблять его в большинстве случаев как минимум невредно.Как чай может повлиять на эффективность лекарствВ противопоказаниях большинства медицинских препаратов употребление чая не упоминается. К тому же в заваренном чае концентрация активных веществ довольно низкая, поэтому человек не сильно рискует навредить эффективности препарата. Но лучшим спутником лекарств всё же остаётся вода: её состав нейтрален, и возможности взаимодействия обычной H2O с препаратами меньше, чем у любых других жидкостей.Отдельные исследования показывают, что чайные экстракты и катехины могут улучшать свойства некоторых веществ, в том числе противораковое воздействие ваннилоидов стручкового перца и антибактериальные свойства гентамицина и хлорамфеникола. Но всё же некоторые препараты с чаем, преимущественно в больших количествах, могут плохо сочетаться.Какие лекарства точно не стоит запивать чаемСредства для потенцииЗелёный чай взаимодействует с йохимбином — веществом для профилактики мужской импотенции, так что препараты с экстрактом дерева йохимбе запивать чаем не следует. Афродизиак повышает кровеносное давление, может вызывать тревогу и учащённое сердцебиение — те же побочные явления могут провоцироваться кофеином.Также остаётся открытым вопрос о влиянии катехинов зелёного чая на тестостерон, поэтому препараты с этим гормоном лучше принимать с водой.Препараты с железомНе стоит запивать чаем и добавки железа: кофеин снижает усвояемость микроэлемента в организме. Обратным эффектом, кстати, обладает апельсиновый сок: некоторые исследования показали, что с витамином C железо усваивается лучше.АнтидепрессантыМногие средства для лечения депрессии и седативные препараты вступают во взаимодействие с кофеином, поэтому чай может усиливать эффект от таких лекарств. Исследователи даже называют кофеин помощником в терапии психических расстройств, но не стоит забывать и об обратной стороне — кофеин сам по себе может провоцировать развитие нервозности.Поэтому любителям пить чай и кофе в больших количествах стоит всё же проконсультироваться с врачом по поводу совмещения этих напитков с медикаментами. Особенно осторожными следует быть с препаратами пароксетина, имипрамина и милнаципрана: совместный приём с кофеином может повышать концентраию этих веществ в крови и усиливать их эффект.Препараты для сердца и сосудовПопулярный варфарин требует соблюдения особой диеты — эффективность препарата снижает витамин K, который содержится в зелёном чае. Тем, кому назначен курс варфарина, стоит запивать таблетку водой и исключить чрезмерное употребление зелёного чая. Также с осторожностью следует сочетать употребление чая с другими препаратами для профилактики тромбоза (цилостазолом, клопидогрелем, тиклопидином).К тому же помните, что у чая свойство кратковременно повышать давление выражено ярче, чем у кофе, так что людям с повышенными показателями следует с осторожностью выбирать напитки и сочетать их с лекарствами.